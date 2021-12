Silvana Curcio, fidanzata Biagio D’Anelli/ Romperà il silenzio su Miriana Trevisan dopo il bacio?

Silvana Curcio, fidanzata di Biagio D’Anelli, avrà ancora voglia di trasferirsi in Italia dopo averlo visto tra le braccia di Miriana Trevisan? La domanda sorge spontanea dopo il bacio tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Aveva confessato lo stesso Biagio i progetti della fidanzata, con cui vive un’amore a distanza. Una distanza che nelle ultime settimane è aumentata proprio in virtù della partecipazione del noto opinionista al reality di Canale 5. In molti si aspettano ora un confronto, del resto la vicinanza tra Biagio e Miriana è palese, tanto quanto il loro feeling.

Finora la fidanzata di Biagio D’Anelli è sempre rimasta in silenzio, lo romperà proprio per gli ultimi sviluppi? Non è così scontato, perché Silvana Curcio è molto riservata. La donna, di origini calabresi, vive e lavora a Stoccarda, in Germania, dove è imprenditrice. Nel suo passato c’è una partecipazione a Miss Italia nel Mondo, risalente al 2004 in rappresentanza della Germania, ma in generale, a differenza del fidanzato, è lontana dal mondo dello spettacolo e del gossip.

Silvana Curcio, incursione al Gf Vip per Biagio D’Anelli?

Biagio D’Anelli, apparso spesso frenato proprio perché fidanzato con Silvana Curcio, sta però pian piano lasciandosi andare. Eppure negli ultimi tempi non aveva nascosto il desiderio di costruire un futuro insieme alla fidanzata, come nella chiacchierata di alcuni giorni fa con Aldo Montano. Nonostante una storia d’amore così importante, ha ammesso di essere molto attratto da Miriana Trevisan, lo confermano i primi baci che i due si sono scambiati.

Ora in molti si aspettano una reazione dalla sua fidanzata, che potrebbe però decidere di farsi sentire senza apparire in pubblico. Potrebbe ad esempio fargli recapitare un messaggio o regalare un colpo di scena presentandosi dietro la porta rossa della Casa di Cinecittà chiedendogli spiegazioni sul suo comportamento. Finora Silvana Curcio non ha lanciato segnali a Biagio D’Anelli, che invece ne ha mandati diversi e tutt’altro che rassicuranti. «Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi», ha detto nelle ultime ore alla coinquilina. Le cose potrebbero allora cambiare nelle prossime ore…

