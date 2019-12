Silvana Curcio, nuova fidanzata Biagio D’Anelli/ Chi è? Vive in Germania e…

Si chiama Silvana Curcio la donna che ha fatto innamorare Biagio D’Anelli. L’opinionista lo conferma nello studio di Pomeriggio 5 dove ammette di essere davvero preso da lei. Insolitamente silenzioso, Biagio svela di esserlo perché “La mia testa e il mio cuore è ancora in Germania.” Così entra nello specifico e dichiara: “Sono andato io personalmente a Stoccarda, è la prima volta che vado io da una donna. Sono felicissimo, sono innamorato, lo dico pubblicamente.” Non mancano le accuse dell’ex Emanuela Tittocchia e di Francesca De André che ammettono di non credergli. Lui però sottolinea “Sono tranquillo, sono felice e sono sereno. Sono due mesi che mi frequento con lei, anche lei mi ama. Io non mi sarei mai spostato per una donna se non l’amassi così.”

Silvana Curcio, chi è la fidanzata di Biagio D’Anelli

Ma chi è Silvana Curcio, la nuova fidanzata di Biagio D’Anelli? La donna è residente a Stoccarda ma ha origini italiane. Lavora come manager in un’azienda di calzature ma la sua grande bellezza le ha assicurato anche la nomina di Miss Germania. Silvana era tra le 40 candidate al titolo di Miss Italia nel Mondo 2004. Il concorso si è svolto presso le Terme Berzieri di Salsomaggiore Terme il 29 giugno 2004 e ha visto però trionfare la venezuelana Silvana Santaella. Oggi vive ancora in Germania dove Biagio la raggiunge ogni volta che può. L’ex gieffino è infatti davvero innamorato, tanto che quando si parla di matrimonio lui ammette di pensarci seriamente e di essere anche pronto a convolare a nozze con lei.

