Morning News si occupa anche oggi del caso di Silvana Damato, la donna uccisa misteriosamente a Milano ai primi di agosto: parla l'avvocato

Morning News torna sul giallo di Silvana Damato, la 69enne ammazzata a Milano, in casa sua, lo scorso 8 agosto. È stata rinvenuta nella vasca da bagno dopo essere stata colpita con un oggetto pesante, forse un ferro da stiro; ma finora non è stato trovato nulla, di conseguenza si sospetta che l’assassino possa averlo portato con sé.

Walter Felice, avvocato della famiglia di Silvana Damato, ha spiegato: «Come ho tenuto a precisare già subito, la famiglia sta partecipando attivamente all’indagine, quindi l’assenza che può sembrare tale non lo è. Mio tramite intende appunto passare il messaggio del massimo riserbo, visto che l’indagine è in corso. Spero che sia compresa la linea per cui io non possa rilasciare dichiarazioni nel merito, in quanto la mia linea è allineata a quella della procura e degli inquirenti: questo è quello che posso far passare come messaggio».

Morning News ha poi sentito un altro amico di Silvana Damato, che ha spiegato: «La cosa comincia a diventare molto strana, perché nessuno pensava a una situazione sentimentale. Io ho visto una persona l’anno scorso, ricordo di averla vista alla finestra con un tipo, ma non posso riconoscerne la faccia. Mia moglie la pensa come me».

SILVANA DAMATO, L’AVVOCATO E I RAPPORTI CON LA FIGLIA

Sui rapporti con la figlia: «Non vogliamo far passare il messaggio che la famiglia non fosse presente; il messaggio è che la famiglia è compatta, e la dimostrazione è che sta partecipando all’indagine con massimo interesse, avendo ribadito il sottoscritto. Quindi non passi questo messaggio, perché è del tutto evidente che stanno collaborando molto e attivamente. Loro non sono venuti nell’abitazione di Silvana Damato perché non ha alcuna rilevanza. C’è il ruolo dell’indagine – ha aggiunto – che io con la famiglia seguiamo; poi c’è il ruolo mediatico: ognuno fa il suo lavoro».

Morning News è tornato a parlare con Giovanni, il vicino di casa di Silvana Damato, che per primo ha parlato di un uomo non proprio raccomandato che sembra frequentasse la vittima negli scorsi mesi: «Un altro vicino l’ha visto uscire dal cortile quel giorno – ha raccontato al talk di Canale 5 – con la descrizione che ho fatto io. È stato chiamato dai carabinieri, è stato sentito più di due ore, e quello che ha detto a me lo ha detto ai carabinieri. Quest’uomo era trasandato – ha ribadito – capelli lunghi, maglioncino sporco, ma i lineamenti non saprei… io l’ho visto dalla finestra».

Roberto Alessi, presente negli studi di Morning News, ha commentato: «Per fortuna che c’è Morning News, perché sento in giro che questa donna se l’è quasi cercata, perché frequentava quest’uomo. E poi vorrei dire all’avvocato che, se non ci fossero i giornalisti, non avremmo ricevuto la testimonianza di Giovanni, che ha visto quest’uomo in casa. Di conseguenza, i nostri interessi sono gli stessi di quelli dell’avvocato».



SILVANA DAMATO, L’AVVOCATO: “FAMIGLIA PRESENTE QUANDO SERVE”

Il legale di Silvana Damato ha replicato: «La procura fa delle richieste e dispone degli accertamenti tecnici irripetibili, come ad esempio quanto avvenuto il 26 agosto. In quel caso la famiglia era presente, perché era presente il sottoscritto». E ancora: «Se mi si chiede se tutti gli input delle testate giornalistiche li valutiamo, ovviamente sì, ma devo per forza scindere le due cose. Non volevo far passare un messaggio di natura diversa, né tanto meno un giudizio sul lavoro dei giornalisti».

Sono diversi i punti che restano da chiarire su quella vicenda, a cominciare dai numerosi personaggi che starebbero orbitando attorno alla figura di Silvana Damato: non soltanto quello “trasandato” descritto sopra, ma anche un uomo conosciuto tramite un’applicazione di karaoke, che potrebbe comunque essere stata l’ultima frequentazione della vittima. Perché, poi, la donna ha raccontato di voler cancellare tutte le foto con un partner da Facebook? A chi si riferiva? Domande a cui si spera si possa trovare risposta al più presto.