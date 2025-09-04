Continuano le testimonianze su un uomo misterioso frequentato da Silvana Damato: un 50enne brizzolato e un po' trasandato, si indaga

Morning News torna sul caso di Silvana Damato, la 69enne trovata senza vita in casa sua, vicino a Milano. Anche stamane sono state sentite alcune persone vicine alla vittima, tra cui una donna che ha confermato – così come svelato ieri da un altro vicino di casa della Damato – di aver visto un uomo un po’ trasandato accanto alla vittima: “Una ragazza mi ha detto che conosceva Silvana e che aveva conosciuto un signore sull’applicazione del karaoke, per cui, secondo me, bisognerebbe approfondire tale situazione”.

“Lei è sempre stata una persona solare ma molto riservata – ha continuato – io non l’ho mai vista con un uomo, tranne quella volta che l’ho vista con un signore trasandato. Parlo di molto tempo fa: non pensavo neanche che fosse con Silvana. Era un signore un po’ tarchiato, con capelli lunghi e brizzolati, sembrava un clochard”. Una descrizione che ricalca in pieno quanto raccontato da Giovanni, vicino di casa, che oggi ha ribadito quanto già detto: “Non superava i 60 anni, capelli lunghi, brizzolati; amoreggiavano, ridevano e scherzavano alla finestra. Io l’ho visto che fumava una sigaretta, classica scena”.

“Poi lei è uscita, era felice di farmi vedere che si baciava con quest’uomo, non si nascondeva assolutamente: mi sembrava felice, non serena. Parliamo sempre dall’una all’una e mezza, non posso sbagliare perché è l’orario in cui sono a casa a pranzo; poi alle 15:00 torno a lavorare, io ad altri orari non l’ho mai visto.

SILVANA DAMATO, IL VICINO DI CASA: “HO VISTO 2 O 3 VOLTE QUEST’UOMO”

“Io l’ho visto due o tre volte, non spesso – ha continuato l’amico di Silvana Damato –. Io non sono stato contattato dagli inquirenti ma, se mi chiamano, sono disposto a ripetere ciò che ho detto a voi. Per me Silvana era come una mamma. A quanto so io, un’altra persona ha visto quest’uomo ed è già stata sentita dalla polizia, ma la gente parla tanto. Mi ha detto che ha parlato due o tre ore con i carabinieri e ha ripetuto quanto ho detto io”.

Ma attenzione anche alle parole di un’altra amica, che parla di un’altra frequentazione di Silvana Damato: “Io conoscevo Silvana, la vedevo giocare a carte al parco. L’ho vista seduta con quest’uomo, una persona brizzolata, un uomo distinto. L’ho vista nell’ultimo periodo, due giorni prima della morte. Sembravano una bella coppia, poi ho saputo che lui ce l’aveva con lei, forse per qualcosa accaduto fra di loro; non so per cosa, ma era arrabbiato, era nervoso se si parlava di lei. Questa frequentazione avveniva però molto prima della morte, poi è sparito”.



SILVANA DAMATO, IL VICINO DI CASA: “NON SAPEVO AVESSE TUTTE QUESTE AMICIZIE”

Giovanni ha aggiunto: “Io non ne sapevo nulla di quest’altro signore. Silvana era molto riservata, ho saputo adesso che aveva tutte queste amicizie al parco. La conosco fin da bambino, è 40 anni che abito qui – ha continuato – sono cresciuto qui, conoscevo anche l’ex marito e la figlia. I nipoti non li ho mai visti. Io Silvana l’ho sempre vista come una donna sola, ma nonostante ciò era sempre solare e allegra. Poi effettivamente ho scoperto che aveva un sacco di amicizie. Non so perché ci sia stata questa rottura fra madre e figlia – ha continuato – poi ognuno fa i propri affari. Di botto si è saputo che Silvana si fosse lasciata.

E ancora: “Nel paese si dicono le stesse cose, che Silvana era una persona per bene… In ogni caso bisogna vedere se è stata quella persona che io descrivo, anche perché comunque lo vedevo da circa 20 metri: notavo i capelli lunghi e la barba, ma i lineamenti di preciso no. Vedendolo, ho pensato che effettivamente Silvana avesse trovato un uomo”. Infine, le parole di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che proprio in merito a quest’uomo trasandato aggiunge: “Quest’uomo continua a essere molto presente ormai in tre testimonianze”.