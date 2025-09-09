Silvana Damato come e morta, e soprattutto, quando? Continua ad essere un giallo la sua scomparsa: se ne parla La Vita in Diretta

Il giallo di Silvana Damato ieri a La Vita in Diretta. La 69enne di Bruzzano, alle porte di Milano, trovata senza vita in casa sua. Chi l’ha uccisa e soprattutto, perchè? Il programma di Rai Uno ha parlato con Rosario, quello che fino a qualche tempo fa veniva considerato come “l’uomo misterioso” all’interno della vita della donna.

Si tratta di un amico della vittima che è già stato sentito dai carabinieri e che non risulta assolutamente indagato: “Fra di noi c’era un rapporto basato più che altro su scambi di telefonate e messaggi”, racconta al programma di Rai Uno. “Aveva una cotta per me? Secondo me sì – continua – non riesco a quantificare che tipo di infatuazione fosse, però sì”. Rosario racconta di aver visto un video di un’applicazione del karaoke in cui si vede Silvana Damato duettare con un uomo che sembrerebbe avere un po’ le sue fisionomie: “Da un programma dove lei cantava su internet, un’app di karaoke con cui si metteva in contatto con diverse persone (erano tutti uomini) e c’era un soggetto che ho visto in un suo video e che a grandi linee poteva assomigliarmi”.

Rosario aggiunge: “Sicuramente c’era qualcuno nella sua vita ma non fidanzamenti, aveva corteggiatori, si qualcuno c’era”. Quindi sul movente economico, tenendo conto che dal conto di Silvana Damato sono spariti 50.000 euro, Rosario spiega: “Potrebbero essere un movente? Potrebbero, non ne vedo tanti altri di moventi”.

SILVANA DAMATO, IL COMMENTO DI BRUZZONE

In studio a Rai Uno vi era anche la criminologa Roberta Bruzzone, che sulla vicenda ha commentato: “Abbiamo ancora un grosso cratere investigativo, la causa di morte non è stata ancora chiaramente individuata e ciò non ci permette di capire perchè e quando è morta. Lei era una donna molto gioviale all’esterno – ha proseguito l’esperta – e difficilmente invitava qualcuno in casa, quindi la persona che è entrata in casa sua non era uno sconosciuto e questo è un passaggio fondamentale”.

“La stessa giornata in cui è stata uccisa lei avrebbe acquistato del cibo per un pranzo con almeno un’altra persona, quindi aspettava qualcuno e lì deve essere successo qualcosa che non poteva immaginare la vittima, ma non può essere un estraneo. La sua vita personale era molto privata di conseguenza all’interno nessuno la conosceva veramente”.

SILVANA DAMATO, LE PAROLE DELLA SUA CONFIDENTE

Anche Dentro la notizia, talk di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi, ha approfondito il giallo di Silvana Damato parlando con una delle migliori amiche della vittima: “Ci ha nascosto tante cose – esordisce – non riusciamo a capire chi possa essere stata questa persona che l’ha trattata così male. Rosario l’avevo visto l’anno scorso un paio di volte, una volta avevamo preso un aperitivo al bar e poi hanno fatto una passeggiata loro due: quando son tornati indietro lui era un po’ scocciato perchè le aveva fatto capire che non era adatta a fare le camminate e lei ci era rimasta male”.

E ancora: “Silvana Damata ultimamente era più taciturna, noi abbiamo sempre scherzato tantissimo, siamo simili nel carattere anche nel modo di esprimerci. Era anche più bella, si truccava di più negli ultimi tempi. Anche io sono separata da tanti anni, quindi avevamo tante cose in comune, quello che faceva lei lo facevo anche io, erano due vite parallele. A chi piaceva lei? A molta gente perchè lei era simpaticissima, una pagliaccia a volte, chiunque scherzava lei aveva la battuta giusta e pronta. Era cambiata ultimamente nel senso che era più tranquilla. Io ho saputo che la vicina di casa l’ha rimproverata perchè lei cantava con altri cantanti attraverso il telefono e per lei è stata una delusione”.



SILVANA DAMATO, L’AMICA: “ERA RIMASTA MOLTO MALE PERCHE’…”

Quindi di nuovo su Rosario: “Era rimasta molto male del comportamento di Rosario perchè lui aveva confessato che non avrebbe mai più fatto una passeggiata con lei perchè camminava male, lei è rimasta molto male e anche io ero rimasta male, speravo si potesse far perdonare e invece…”. Una vicina di casa, sempre sentita da Dentro la notizia, ha aggiunto: “Io ho notato dal contatto Facebook che Silvana cambiasse spesso l’immagine del profilo quindi mi è sembrata una donna che forse si voleva fare un po’ corteggiare”.

Poi puntualizza: “Rosario dice che ha un alibi, la mattina dell’omicidio ha portato la figlia al lavoro e poi dice di essere andato in un bar alle 9:30: io non voglio accusare nessuno ma alle 9:30 Silvana era ancora viva”. In conclusione di servizio Ilaria Dalle Palle, l’inviata di Dentro la notizia, fa notare una cosa: “Quando venerdì abbiamo letto che questo signore aveva mandato un sms a Silvana il 12 settembre, quando era già morta, tutti sapevano che fosse già morta, come mai lui non ha visto la televisione e manda quel messaggio? Sono solo dei dubbi”.