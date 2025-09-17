Mattino 5 News torna ad indagare sulla morte di Silvana Damato, la 69enne trovata senza vita a Bruzzano ad agosto: chi l'ha ammazzata e perchè?

Il programma di Canale 5, Mattino 5 News, torna sul giallo di Silvana Damato, la donna uccisa in casa sua a Bruzzano, alle porte di Milano, lo scorso 8 agosto. E’ ormai più di un mese quindi che la 69enne meneghina ha perso la vita, ma il volto del suo assassino non vi è ancora ed è per questo che le indagini proseguono.

Il talk condotto da Federica Panicucci è tornato a parlare con Giovanni il vicino di casa, il primo che ha parlato di Rosario, l’amico di Silvana Damato. “Ho visto questo uomo, l’ho visto due o tre volte – ha ribadito stamane il ragazzo – l’ho visto solo a casa non in cortile a scambiare delle parole con qualcuno, l’ho visto intimità con Silvana. Un paio di volte l’ho visto che si fumava una sigaretta e poi un paio di volte l’ho visto che si baciava con Silvana, lei quando mi ha visto era contenta che lo baciava, mi ha proprio voluto far vedere, si vedeva che fosse contenta”. Una ricostruzione che sembra cozzare con quanto riferito però da Rosario nelle scorse interviste: “Lui dice che non l’ha baciata, io invece l’ho visto, lui dice che non vede Silvana dall’anno scorso io invece l’ho visto quest’anno, e anche altre persone dicono di averlo visto quest’anno, ma magari ci sbagliamo”.

Giovanni ha poi proseguito: “Silvana Damato non avrebbe aperto la porta a qualcuno che non conosceva, era una donna riservata, era qualcuno che conosceva e poi qui ci conosciamo tutti, un estraneo viene subito individuato, è quasi tutta gente che è nata qui, io son qui da 40 anni, quindi quando vedi una persona sconosciuta la vedi subito. Io quel giorno ero al mare purtroppo. Qua si dicono tante cose – ha proseguito – c’è chi dice che hanno visto uscire una persona l’8 agosto, io ho detto che ho visto quest’uomo due o tre volte alla finestra. Ho parlato anche con la figlia, mi ha ringraziato per aver detto questa cosa, poi non voglio dire che Rosario abbia ammazzato Silvana Damato, ho solo detto che l’ho visto in atteggiamenti intimi con Silvana Damato”.

SILVANA DAMATO, DAL RUOLO DI ROSARIO AL FURTO SOSPETTO

Ricordiamo che Rosario è stato già sentito dagli inquirenti, individuato fin da subito nei giorni successivi al delitto, visto che i sospetti si sono concentrati su di lui all’inizio, anche alla luce della testimonianza di Giovanni. Stando allo stesso, i due non si vedevano da un bel po’ ma sarebbero continuate le telefonate e i messaggi anche la scorsa estate: lui le avrebbe poi scritto quando era già morta e si era preoccupato perchè non rispondeva. Ricordiamo inoltre che Rosario ha fornito un solido alibi agli investigatori in merito ai suoi movimenti dell’8 agosto e ha sempre detto di non c’entrare assolutamente nulla con l’omicidio di Silvana Damato.

Interessante anche la seconda intervista mandata in onda da Mattino 5 News sul giallo di Silvana Damato, questa volta ad una condomina che poco tempo fa ha subito un furto in casa: “Torno alla casa alle 5 – racconta la donna rimasta volutamente anonima – faccio per entrare in casa, la chiave non gira, allora metto la mano sulla maniglia, trovo la porta aperta e tutto il malfatto, ho trovato sangue da tutte le parti, mi sono precipitati in camera, mi hanno aperto il comò, al quale hanno portato via il cofanetto con l’oro e un altro cofanetto proprio sparito, portato via ma dentro c’era solo argento. Quando hanno finito la serratura è stata aperta da dentro con le chiavi di casa, quindi sono usciti dalla porta di casa senza scendere dal terrazzo e mi sono mancate le chiavi, le han portate via, ho dovuto cambiare serratura”.

SILVANA DAMATO, DONNA VITTIMA DI FURTO: “MI HANNO PORTATO VIA LE CHIAVI”

E ancora: “Quando è arrivato il pronto intervento era già qui la polizia, non mi hanno lasciato toccare niente perchè doveva uscire la scientifica visto che il ladro si è tagliato durante il furto ed è per questo che c’era sangue da tutte le parti”. Curiosa il dettaglio delle chiavi, visto che anche Silvana Damato è stata uccisa, poi chiusa in casa e le chiavi rubate: fino ad oggi non sono state più ritrovate, e nessuno sa che fine abbiano fatto anche se di recente era giunta una segnalazione di un mazzo di chiavi rinvenute a Bruzzano, di cui poi non si è saputo più nulla.

Il giallo di Silvana Damato continua quindi a restare insoluto e sono molti quelli convinti che la donna sia stata ammazzata per soldi. Pochi mesi fa aveva venduto una casa lasciatale in eredità dal padre e aveva purtroppo raccontato a varie persone di aver incassato una bella cifra. Subito dopo le erano spariti 50.000 euro e non è da escludere che questo ammanco sia appunto collegabile al suo omicidio.