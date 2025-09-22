A Mattino 5 novità sulla morte di Silvana Damato: la donna potrebbe aver conosciuto il suo aggressore su un'app che usava per cantare con sconosciuti

Durante la diretta di oggi della trasmissione Mattino 5 si è tornati a parlare del misterioso omicidio di Silvana Damato, la tabaccaia 69enne che è stata trovata morta nella vasca da bagno della sua abitazione e attorno alla quale si affollano le ipotesi sul possibile responsabile, tutto senza alcuna certezza reale su cosa possa essere successo a una donna raccontata da tutti come benvoluta, solare e che mai aveva dato alcun reale problema a nessuno.

Tante – appunto – le ipotesi sul possibile colpevole dell’omicidio di Silvana Damato, tra cui la più accreditata arriva dai sui vicini di casa che hanno raccontato di aver visto più volte nei giorni precedenti all’omicidio un uomo “trasandato e brizzolato” che si aggirava all’interno del condominio: figura che potrebbe annidarsi tra coloro con i quali Silvana Damato era solita “duettare” grazie a un’app di karaoke che permette a due sconosciuti di incontrarsi, cantare e – probabilmente – scambiare messaggi.

Per capire meglio cosa possa essere successo a Silvana Damato, la trasmissione di Canale 5 è riuscita a individuare il signor Rosario, ovvero la figura maschile (l’uomo trasandato e brizzolato al quale facevamo riferimento poche righe fa, oltre che “con i capelli lunghi”) che già ad aprile era stato visto da alcuni vicini frequentare l’abitazione della vittima e che avrebbe rivisto anche nei giorni immediatamente precedenti all’omicidio.

“Andavo a trovare mio padre – ha raccontato l’uomo visto a casa di Silvana Damato – e lei era una conoscente perché attorno al 2000 lavoravamo entrambi per un’impresa di pulizie“: i due si frequentarono, ma “poi ho dovuto chiudere [e] non ci siamo sentiti per 20 o 25 anni” fino a quando “abbiamo avuto un altro approccio casuale l’anno scorso e recentemente ci siamo risentiti”, sostenendo che “ad agosto ho provato a chiamarla ma non mi ha mai risposto“; mentre lanciandosi in ipotesi su quello che potrebbe essere successo a Silvana Damato, l’uomo spiega che “visto che sono spariti 50mila euro posso pensare solo a un paio di ipotesi: o la famiglia, o uno squilibrato di turno o anche un agguato da parte dei vicini di casa“.

