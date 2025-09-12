Storie Italiane ha parlato con Giovanni, vicino di casa di Silvana Damato, che racconta di aver visto Rosario ad aprile 2025: ma lui dice altro...

Il giallo di Silvana Damato anche stamane a Storie Italiane, l’omicidio della povera 69enne di Bruzzano, uccisa in casa sua lo scorso 8 agosto. Il talk di Rai Uno 1 ha parlato con Giovanni, il vicino di casa, che ha ribadito quanto detto già negli scorsi giorni: “”Ho visto un uomo che baciava Silvana alla finestra, ho visto Rosario prima di partire ad aprile, l’ho visto anche l’anno scorso”. Rosario, ex “uomo misterioso”, ha sempre ammesso di aver visto per un periodo Silvana Damato, aggiungendo però che era circa un anno che non si vedevano più, “L’ultima volta che l’ho vista è stata nel 2024, fra agosto e settembre penso, poi ci siamo sentiti qualche volta ed era diventata un’amicizia a distanza”.

“Lui dice che non la frequentava – aggiunge Giovanni – io invece l’ho visto. Io l’8 agosto ero al mare quindi non ho visto nulla, ma non sto accusando lui. Magari lui dice certe cose perchè ha dei problemi con la moglie forse, non sapevo che fosse sposato. Mi sembrava corretto dirlo, visto che l’unico che ho visto in casa di Silvana Damato era lui”. Rosario ha detto che quel giorno, l’8 agosto, ha accompagnato la figlia al lavoro, e inoltre l’uomo sarebbe già stato ascoltato dagli inquirenti. I due racconti sembrano comunque discordanti e Storie Italiane ha parlato quindi con una terza persona, Milena, vicini di casa: “Magari Giovanni ricorda il periodo sbagliato o magari Rosario non ne parli perchè è sposato, credo di più alla seconda ipotesi perchè non vorrà far sapere a sua moglie.

SILVANA DAMATO, IL COMMENTO DELLA VICINA MILENA

“Tanto la moglie ormai ha saputo – aggiunge Milena – a questo punto dica le cose che stanno come stanno, io ho sentito un sacco di interviste di questo signore e ogni tanto aggiunge un pezzo, ma non è che voglio accusarlo. Non lo vedo limpido e cristallino in quello che racconta. Oggi lo sento dire per la prima volta di aver visto Silvana nell’estate del 2024, mentre in un’altra intervista non lo aveva raccontato. Io conosco Giovanni, siamo cresciuti insieme a lui, e credo a quello che dice, non è una persona che prende un abbaglio, lui poi dall’alto vedeva tutto. Io sicuramente non ho mai visto Silvana con un uomo, se l’avessi visto magari non ci avrei nemmeno fatto caso”.

Milena ha spiegato di aver paura dopo l’omicidio di Silvana Damato: “Abbiamo ancora paura, assolutamente, la gente dice di aver paura, ci confrontiamo. Abbiamo paura di stare da soli in casa, camminiamo e ci guardiamo attorno, cerchiamo di tenere gli occhi aperti insomma. Io penso che sia qualcuno con cui lei aveva a che fare in modo ravvicinato, ma il dubbio ci viene. Di fatti concreti però non ve ne sono, non c’è un movente, non c’è una identità, quindi il dubbio che possa essere un folle che sia entrato in casa di Silvana può venire. Poi se mi fermo a pensare penso anche io che quasi sicuramente Silvana sia stata uccisa da qualcuno che conosceva”.

SILVANA DAMATO, SPUNTA UN SUPERTESTIMONE

Si continua ad indagare sulla morte di Silvana Damato, la 69enne uccisa in casa sua a Bruzzano, lo scorso 8 agosto. Ci sono troppe cose che non tornano, a cominciare da chi frequentava la donna. A riguardo, come riferisce La Vita in Diretta, sarebbe emerso un supertestimone sentito già in procura per almeno tre ore. Avrebbe visto un uomo uscire dal palazzo di Silvana Damato proprio il giorno dell’omicidio, gli sarebbe passato davanti attorno alle ore 14:30/15:00, quindi un orario compatibile con la morte della 69enne, avvenuta dopo pranzo. A quell’ora in portineria non c’era nessuno visto che il portinaio era andato via alle 12:00, mentre l’unica telecamere presente non funziona.

Gli investigatori stanno quindi cercando di dare un volto, una identità a questo ennesimo “uomo misterioso” della vicenda Silvana Damato, per poi cercare di capire se c’entri qualcosa con lo stesso omicidio. Parallelamente prende sempre più piede l’idea che la 69enne di Bruzzano sia stata ammazzata per soldi, visto che la stessa aveva raccontato di aver ricevuto diversi soldi dopo aver venduto un appartamento che il padre le aveva lasciato in eredità.

SILVANA DAMATO, L’AMICO: “AVEVA DETTO IN GIRO DEI SOLDI”

“Lo diceva che aveva preso questi soldi – racconta un amico a La Vita in Diretta – diceva che aveva 150.000 euro”, per poi ipotizzare: “Chi l’ha uccisa? Qualcuno che lei ha aiutato finanziariamente e poi ha smesso perchè si è stufata, allora è nata la lite. La casa l’ha venduta un mese prima che l’ammazzassero, impossibile che ha speso 50.000 euro in un mese”.

Dal conto di Silvana Damato sono infatti spariti 50.000 euro, una sparizione misteriosa: dove sono finiti questi soldi? Un altro vicino racconta: “I soldi erano arrivati da poco, perchè non è andata in ferie ad agosto? Cosa ci fai a Milano l’8 agosto? Non andava da ferie da tanti anni Silva, forse era impossibilitata ad andare, bisogna capire, io non c’ero, nessuno ha visto niente. C’è un uomo che dice di aver visto una persona uscire quel giorno dal palazzo, le forze dell’ordine stanno facendo le loro indagini e sapranno loro cosa fare”.



SILVANA DAMATO, UN VERO E PROPRIO GIALLO

Un uomo misterioso, dei soldi mancanti e nessuno che ha visto niente, un caso molto complicato tenendo conto che l’omicidio è avvenuto in un palazzo di circa 300 persone, quindi una vera e propria giungla. Tra l’altro esiste un sistema di tunnel che collega i due edifici, di conseguenza chi ha commesso questo atroce delitto potrebbe aver agito indisturbato, nonostante l’omicidio sia stato commesso in un’ora centrale del giorno.

A favorire l’assassino anche il periodo, 8 agosto, in piene vacanze estive e in una Milano semi diserta per il caldo e le ferie. La speranza è che si possa arrivare alla verità il prima possibile, dando finalmente giustizia alla povera Silvana Damato.