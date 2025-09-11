A Rai Uno, su Storie Italiane, il giallo di Silvana Damato, con le parole dell'amico e della vicina di casa: ecco le loro parole

Il giallo di Silvana Damato stamane a Storie Italiane, la 69enne uccisa in casa sua in quel di Bruzzano e il cui killer non ha ancora un volto. Il talk di Rai Uno ha parlato con il signor Alessandro, un caro amico di Silvana, che ha espresso il suo pensiero su cosa accaduto alla donna: “La conoscevo da un paio d’anni, ci siamo visti fino ad una settimana prima dell’omicidio. Lei era molto gioviale, simpatico. Secondo me l’hanno uccisa per soldi, se no a quel scopo ammazzi una persona? Probabilmente lei avrà aiutato questo che è entrato in casa sua, magari gli ha prestato dei soldi, perchè economicamente la Silvana stava bene, aveva appena venduto la casa del padre.”

E ancora: “Si è rifiutata di dargli i soldi, ci sarà stato un litigio e l’ha ucciso. Non è un omicidio passionale, per cosa ammazzi una persona, per la passione?”. Dichiarazioni che in realtà non possiamo approvare visti i moltissimi femminicidi proprio per passione. Su eventuali dissidi all’interno del condominio: “Un vicino di casa ha tentato di darle uno schiaffo al parco, fra di loro c’era stato un battibecco, non saprei, e io sono intervenuto e l’ho bloccato. Questo è accaduto un anno fa”.

Infine un ricordo di Silvana: “Ne ho tanti, andavamo al ristorante insieme con gli amici del parco, ci facevamo compagnia, mi manca perchè andavo al parco visto che c’era lei, gli altri non mi interessavano”. Storie Italiane ha parlato anche con Milena, amica della vittima, che ha invece spiegato: “C’è qualcuno che dice che qualche giorno l’ha vista con un uomo probabilmente straniero con il codino, sulla 50ina, ma di quest’uomo nessuno sa niente”.

SILVANA DAMATO, LA VICINA DI CASA: “ABBIAMO PAURA”

Fino a che non si troverà il colpevole le persone vivranno nella paura: “La paura più grande è pensare che potrebbe essere qualcuno che vive qui dentro o magari qualcuno del quartiere, io esco la mattina presto ed ho paura ad uscire, abbiamo anche paura di stare in casa”.

E ancora: “Io fortunatamente non sono da sola, ho una famiglia e mi sento un attimino più sicura, vogliamo sapere chi è stato per Silvana Damato ma anche per noi. Una cosa del genere non è all’ordine del giorno in questo quartiere, le donne che vivono da sole hanno paura”.

SILVANA DAMATO, LA VICINA DI CASA: “MAI VISTA CON UN UOMO IN CASA”

Quindi ha precisato: “Io in 40 anni non l’ho mai vista rientrare in casa con un uomo, l’unico che ho visto era il marito. In ogni caso era separata da 30 anni e anche se l’avessimo vista con un uomo in casa non ci sarebbe stato niente di male. L’unico che è stato visto è quest’uomo visto da un vicino (l’amico Rosario ndr), ma Silvana Damato non era una donna provocatrice ne volgare”.

Anche lo stesso Rosario, intervistato ieri da Storie Italiane, ha precisato di essere uno dei pochi ad essere entrato nell’abitazione della vittima, visto che la stessa Silvana Damato era molto riservata”.

Il giallo di Silvana Damato è stato trattato anche da Morning News, con l’intervista ad un’altra testimone, che ha approfondito proprio la frequentazione del 50enne straniero: “Io conoscevo la signora Silvana, era una signora per bene, molto a modo, ha sempre lavorato, usciva la mattina con la bici e andava al parco, giocava a carte con gli amici. Negli ultimi tempi, non l’ho vista con uno o con un’altra, stanno dicendo cose non veritiere, la signora era molto molto riservata, non parlava delle amicizie e della sua figlia”.

SILVANA DAMATO, UNA DONNA: “VISTA CON UNO STRANIERO”

E ancora: “Io frequento il parco nord, quando vado con i bimbi a fare la merenda oppure vado con il mio cane e prima del sette di agosto parlavo con una signora e un signore, mai visti al parchetto, e parlavano di questo uomo straniero, 50enne, bell’uomo, con un codino nero con dei filamenti nei capelli, che l’ha abbracciata con la mano destra sulla spalla e poi sono andati via, questo è quello che emerge dalle persone al parco, adesso non si trova più nessuno perchè adesso tutti hanno paura di parlare ma posso garantire che questa era la notizia del giorno, che Silvana Damato aveva conosciuto questa persona”.

Un nuovo mistero quindi, un nuovo uomo associato a Silvana Damato dopo il sopracitato Rosario, il vicino di casa che avrebbe tentato di tirarle lo schiaffo e con cui avrebbe litigato, ma anche un’altra frequentazione sempre risalente agli ultimi mesi. Rsta da capire quali fra queste persone sia comparsa realmente nella vita della Silvana Damato e soprattutto, se qualcuna ha a che fare con quanto accaduto (tranne Rosario che ha già un alibi confermato).