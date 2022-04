Silvana Erzembergerm spara e uccide un vicino/ Testimone “moglie spruzzava sangue…”

Anche la trasmissione Pomeriggio 5 si è occupata del caso di Treviglio, l’omicidio terribile compiuto da Silvana Erzembergerm, 71enne che ha esploso tre colpi mortali contro il vicino di casa Luigi Casati, ferendo poi anche la moglie di quest’ultimo, Monica Leoni. In collegamento con il programma di Canale 5, Claudia, vicina di casa di Silvana e delle due vittime, la quale ha ripercorso i momenti terribili vissuti nella giornata di ieri: “Io sono la vicina di casa di Silvana che abita a piano terra, mentre i signori Casati sopra di me al secondo piano”, ha esordito la donna.

Ma cosa è accaduto ieri mattina poco dopo le 7.30? “Come ogni mattina sono solita scendere intorno alle 7.40 insieme ai due miei cagnolini. Mi stavo preparando ed ad un certo punto ho sentito tre spari bestiali, molto forti, che mi ha tremato tutta la casa, compresi i vetri”. La donna inizialmente credeva fossero dei petardi: “Mi sono spaventata e anche incavolata perché pensavo fossero dei petardi. Ho lasciato i cagnolini da mio marito e sono andata a vedere cosa fosse successo”. A quel punto, affacciandosi al balcone ha visto il signor Casati steso per terra. “Corro da mio marito e gli dico che hanno ammazzato il signor Luigi. Agitatissima, chiudo i miei cani e nel frattempo sentiamo altri due spari”, ha proseguito la signora Claudia durante il suo racconto.

Silvana Erzembergerm, la testimonianza di una vicina di casa

A quel punto il marito della testimone oculare dei fatti di Treviglio si sarebbe affacciato al balcone notando “il signor Casati a terra con la moglie sopra che lo stava accarezzando. Io chiamo il pronto intervento, loro mi rispondono dicendo che erano stati già avvisati”, ha raccontato Claudia. Nel frattempo il marito avrebbe avvisato Monica, la moglie dell’uomo morto, dell’arrivo dei soccorsi.

“Vedere questa povera Monica che accarezzava il marito… nel frattempo chiamo i Carabinieri che erano stati già avvertiti e ci hanno detto di barricarci in casa. Nel frattempo sono arrivati i soccorsi e Monica era già in un lago di sangue, è stata una scena agghiacciante. Ho ancora in testa i tre spari e vedere lei che spruzzava sangue dappertutto è stato agghiacciante e sono ancora sotto shock. Questo evento mi sta turbando molto. Ho molta paura”. Silvana, invece, ha ammesso di non averla mai vista.

