Silvana Fallisi, moglie di Aldo Baglio/ “Vuole andarsene? Deve farlo ora, ma…”

Silvana Fallisi è la moglie di Aldo Baglio. Lui e i suoi compagni di vita e di scena Giovanni e Giacomo saranno ospiti di Silvia Toffanin nella puntata del 25 gennaio 2020. L’attrice ha recitato in diversi film insieme al marito: “Fare i comici oggi è da pazzi. Dentro il cuore i nostri dolori sono lì, ma non li puoi aggiungere al bagaglio dei dolori degli altri. I comici hanno un ruolo delicato per chi se la sente. I ragazzi, il trio, sono coraggiosi a voler continuare a far ridere”, ha raccontato in un’intervista nel 2016. Lei è quella che si nasconde dietro alle loro battute e ai copioni: “Io entro in punta di piedi, con discrezione, sono una piccola nota. Però scrivo, scrivo tantissimo”. Lei è l’unica moglie di quelli del trio che ancora lavora con loro, fatta eccezione per Marina Massironi che, anche dopo il divorzio da Giacomo, ha continuato a lavorare con il marito. Ma anche tra Silvana e Aldo non è sempre stato tutto rose e fiori.

Silvana Fallisi e la crisi con Aldo Baglio: “Ognuno vuole il suo spazio”

Sono una coppia bellissima, sia sul palco che nella vita privata, eppure Silvana Fallisi ha rivelato che con il marito ha attraversato una crisi molto dura: “Ho passato mesi di grande confusione. Poi, arrivano i 50 anni. Lo dico a tutte le donne: non spaventatevi, all’inizio state malissimo, non dormite, c’è questa cosa delle scalmane…Tranquille, capita a tutte”. Fortunatamente poi si è tutto risolto ma dopo aver messo nero su bianco ciò che provavano: “Non siamo più solo padre, solo madre, lo siamo stati per troppo tempo. Ora ci riscegliamo come coppia”. È come si ci fossimo risposati l’anno scorso… Lui non lo sa nemmeno. Però è restato”. Dietro alla loro crisi nessun tradimento, quindi anche perché Silvana ha sotto controllo tutte le ex di Aldo: “Io tutte le ex di Aldo, di prima che ci sposassimo, le incontro in palestra. Lui ha sempre vissuto qui, a Monza. Io sono l’unica siciliana della sua vita tra l’altro. Le altre sono più giovani ma io mi difendo bene”

