Silvana Giacobini/ “L’incontro con Wojtyla mi ha segnato, mi ha accarezzato”

Silvana Giacobini, giornalista di cronaca rosa, e nota opinionista tv, è stata ospite questa mattina del programma de I Fatti Vostri: “Il mio segreto per essere così a 83 anni? Penso sia mia nonna che mi ha insegnato una cosa importante, vale per tutti, ed è la buona coscienza. Dopo di che si sta attenti, non si beve, non si fuma, e serve anche una mano dall’alto… che bambina sono stata? Ero una bimba vivace, abbastanza buona, le facevo anche io ogni tanto. Io correvo e ad avevo un punto in cui mia mamma non mi poteva raggiungere, ovvero al centro del letto matrimoniale. Questo per dirti che bisogna essere anche umani”. In studio passa quindi un video di una Silva Giacobini in versione conduttrice tv: “Sono i miracoli della televisione, è una macchina del tempo, vedi cose che magari hai dimenticato ma che sembrano tutte vive, una scatola magica che però può nascondere anche qualche problema e qualcuno ne soffre”.

Sui personaggi che ha intervistato: “Hillary Clinton mi ha colpito tantissimo, la prima volta l’ho intervistata alla Casa Bianca, le chiesi se fosse intenzionata a scendere in politica e mi disse no, poi… L’ho rivista anche altre volte, con la stampa non ha avuto mai rapporti ma con me è stata un’eccezione. Le chiesi se fosse intenzionata a candidarsi alla presidenza ma mi disse di no, a questo punto…”. Sugli scoop che Silvana Giacobini ricorda con più passione: “Gli scooo sono la scoperta della verità, il gossip è a volte maligno, può distruggere un personaggio (pensiamo a Mia Martini), mentre per quanto riguarda lo scoop a cui sono più affezionata, la storia d’amore con Pavarotti, delle foto nel mare con la futura seconda moglie, Nicoletta Mantovani, nessuno si immaginava che questo rapporto sarebbe poi sfociato. Mi sono giocata le mie carte e mi è andata bene”. Uno scoop su Silvana Giacobini? “Vorrei un programma con Guardì”.

SILVANA GIACOBINI E L’INCONTRO CON PAPA WOJTYLA

Su Totti e Ilary Blasi: “Finirà male, detto piano e sottovoce. Sono rimasta molto male quando ho saputo che la separazione era definitiva, invece la verità si è svelata. Cosa farà la differenza in questa querelle? I soldi”. Poi ha aggiunto: “Come sono sopravvissuta a eventuali querele o ‘cacciate’? Con il confrontarmi con la verità provata”.

Ma chi è la diva dei nostri tempi? Silvana Giacobini non ha dubbi: “E’ Chiara Ferragni, fra le influencer più importanti al mondo, ha avuto premi importanti che passano in secondo piano e vale una 40ina di milioni di euro. Lei è molto amata e questo amore con Fedez dimostra che ci può essere una bella coppia che speriamo che duri”. Sull’incontro con Papa Wojtyla: “Incontro che mi ha segnato, mi ha accarezzato come una bambina, mi ha parlato con la sua voce affaticata dalla malattia ma ho capito cosa mi diceva, ho pensato che gli occhi del Papa fossero quelli di un santo, ed era così”. Chiusura sullo scoop da un milione di dollari “Re Carlo che si separa da Camilla”.

