Silvana Giacobini ripercorre gli anni vissuti alla guida di Chi e svela che tipo di rapporto aveva con Alfonso Signorini.

Sul numero in edicola da mercoledì 17 settembre 2025 del settimanale Chi, Silvana Giacobini ricorda gli anni trascorsi alla guida del magazine, nato proprio da una sua idea. A scegliere il nome fu proprio la Giacobini nonostante, all’epoca, la Mondadori volesse chiamare la rivista Ecco, nome che però scelse la Rizzoli pubblicando prima un settimanale. Da quel momento nacque Chi che incontrò subito i favori del pubblico. “Avevamo un filo diretto con i personaggi, entravamo nelle loro case per raccontare l’intimità. Siamo stati i primi, infrangendo un tabù, a poter accedere nei salotti dei politici o degli sportivi, dei potenti, dei nomi dell’alta finanza”, ricorda la Giacobini.

Durante gli anni vissuti come direttrice di Chi, Silvana giacobini ha anche lavorato accanto ad Alfonso Signorini che, in seguito, del magazine, ha assunto la direzione. Nel suo ricordo sul lavoro fatto a Chi, Silvana Giacobini ha anche svelato dettagli sul suo rapporto con lo stesso Signorini.

Silvana Giacobini e il rapporto con Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, prima di diventare direttore di Chi, è stato un giornalista della testata guidata da Silvana Giacobini. “Con Alfonso mi sono trovata in armonia di pensiero e di azione” – racconta. “Ricordo un episodio bizzarro che dimostra quanto fossimo legati”, dice ancora prima di svelare i dettagli dell’episodio.

“L’avevo mandato ad Abu Dhabi per un servizio. Mi chiamò per ragguagliarmi e, nel salutarlo, gli feci una raccomandazione: ‘Stai attento al cavallo nero nella stalla dorata’. Avevo avuto una sorta di premonizione. Quando glielo dissi si mise a ridere, pensava fossi pazza – tutti i giornalisti pensano che i direttori siano pazzi. Quando, però, il giorno seguente è stato morso da un cavallo nero, nella stalla del principe, si spaventò”, ricorda.