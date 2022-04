Silvano Michetti bestemmia all’Isola dei Famosi?/ Un video lo inchioderebbe ma…

Silvano Michetti ha bestemmiato all‘Isola dei Famosi 2022? Un nuovo tormentone sta per accendersi in Honduras, con il nuovo arrivato che si sarebbe lasciato scappare qualche esternazione infelice poco dopo essere approdato sull’isola. Il web insorge e non ha dubbi che si sia trattata di una vera e propria imprecazione. Su Twitter circola anche un video che alimenta parecchi sospetti su Silvano Michetti, anche se non è del tutto chiaro se abbia imprecato o se si sia lasciato andare semplicemente ad una forte esclamazione di stupore. Ad alimentare i dubbi sul nuovo naufrago un “ahia” finale che si sente al termine del filmato.

Silvano Michetti in panico! Non vuole tuffarsi dall'aereo/ Caos all'Isola dei Famosi

Silvano Michetti ha bestemmiato all’Isola dei Famosi? Il web si divide

Allo stato attuale è bene ribadire che non vi è alcuna certezza in merito. La regia e gli autori, quindi, si metteranno al lavoro per capire effettivamente cosa sia accaduto. Sui social il pubblico si divide e in tanti si stanno chiedendo quale piega prenderà questa vicenda. Aspettiamo dunque di capire quale sarà la decisione degli autori, semmai dovessero indagare sulle affermazioni di Silvano Michetti all’isola dei famosi.

