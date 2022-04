Silvano Michetti, che fine ha fatto: tornato in Italia, e in studio all’Isola?/ La famiglia non molla ma…

Silvano Michetti ha fatto ritorno in Italia. La famiglia non fa marcia indietro ma…

Silvano Michetti è rientrato in Italia. Dopo la bestemmia pronunciata all’Isola dei Famosi, il concorrente era stato squalificato dal programma. In seguito a quel momento però di lui si erano perse le tracce. Fanpage è riuscito a mettersi in contatto con l’ufficio comunicazione del cantante dei Cugini di Campagna. In questo momento Silvano Michetti sarebbe in Italia e lo studio legale terrebbe tutto al vaglio. Sembrerebbe impossibile un ritorno in gara del concorrente anche se la famiglia Michetti continua a premere i piedi sull’acceleratore. La famiglia del cantante ritiene ingiusta la squalifica che lo ha colpito considerato l’audio poco chiaro in un’espressione che non può considerarsi come una bestemmia o come un atto di blasfemia nei confronti di Dio o della religione.

Nick Luciani, "Mi manca Silvano Michetti"/ Il web protesta per la squalifica e…

Al membro dei Cugini di Campagna è infatti costata cara l’espressione blasfema pronunciata non appena approdato in Honduras assieme a Nick Luciani, con il quale avrebbe dovuto fare coppia nel gioco. Un caso di bestemmia analizzato dalla produzione e da Mediaset, che alla fine ha optato per l’immediata squalifica dal reality. Una decisione che all’azienda è parsa inevitabile anche se sui social le polemiche si sono sprecate. Sulla squalifica di Silvano Michetti si è scatenato negli ultimi giorni un polverone mediatico. Molto probabilmente, il componente dei Cugini di Campagna non sarà ospite neanche in studio. Quanti subiscono una squalifica, infatti, non hanno diritto a partecipare alle dirette.

Cugini di Campagna smentiscono bestemmia Silvano Michetti/ "Preghiera dice Santo Dio"

Silvano Michetti espulso dall’Isola dei Famosi, la diffida a Mediaset

Il fratello di Silvano Michetti, Ivano, era intervenuto in questi giorni sulla vicenda relativa all’espulsione del fratello dall’Isola dei Famosi. Una volta appresa la decisione di Mediaset, il musicista ha deciso di chierarsi contro l’azienda specificando le sue ragioni: “L’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo Dio’. L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia“, ha sentenziato.

Secondo Ivano Michetti, il fratello Silvano non avrebbe pronunciato nessuna bestemmia ma si sarebbe trattato di una semplice imprecazione. Ivano Michetti ha poi proseguito: “Non potendo mio fratello, in questo momento, assumere direttamente iniziative a sua tutela, ho inviato a titolo personale, e anche come leader del Gruppo dei Cugini di Campagna, una diffida a Canale 5 e ai responsabili della trasmissione, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione”. Un appello che al momento sembrerebbe essere caduto nel vuoto. Silvano Michetti è infatti rientrato in Italia e ci sono ormai zero possibilità che possa rientrare in gioco nel reality.

Ivano Michetti diffida l'Isola dei Famosi 2022/ "Silvano Michetti? Né blasfemia né bestemmia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA