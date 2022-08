Silvano Michetti dei Cugini di Campagna/ “Bestemmia all’Isola dei Famosi? Mai! Avuto crisi respiratoria e..”

Silvano Michetti e la sua avventura flash all’Isola dei Famosi: “Bestemmia? Non ricordo nulla”

Silvano Michetti dei Cugini di Campagna torna a parlare della sua avventura all’Isola dei Famosi, a distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione flash. Una presunta bestemmia, infatti, ha impedito al cantante di proseguire – o meglio di iniziare – la sua avventura in Honduras. In una intervista rilasciata al magazine Novella 2000, Silvano Michetti ha riavvolto il nastro fino al fatidico momento che gli è costato l’addio al reality show.

Cugini di Campagna insorgono su squalifica a L'isola / "Non ha bestemmiato!" (VIDEO)

“Sono sincero, di quel momento ricordo poco proprio per le condizioni in cui sono arrivato a riva. Mi hanno detto quello che è successo solo quando sono venuti a prendermi con la barca, comunicandomi che ero stato espulso”, ha spiegato Silvano Michetti. “La mia reazione è stata di stupore, perché non ho mai bestemmiato in vita mia! Gli autori mi hanno confidato di essere molto dispiaciuti che dovessi andarmene”.

Silvano Michetti "Mai bestemmiato all'Isola dei Famosi"/ Scontro con Mediaset?

Silvano Michetti, ricordi terribili dell’Isola dei Famosi: “Contento di essere andato via”

Il 75enne dei Cugini di Campagna, tuttavia, non dimentica le poche (ma intensissime!) giornate trascorse all’interno del programma. “I pochi giorni che ho trascorso in Honduras sono stati impossibili”, ha rivelato Silvano Michetti. “Faticavo a respirare, e pescando con Nick tra gli scogli mi sono fatto male subito. Tutto sommato sono stato contento di andar via, anche se il modo in cui è successo sarebbe da discutere…“.

“Arrivato il momento di buttarsi mi sono un po’ destabilizzato”, ha continuato l’ex naufrago, spiegando che il mare agitato lo aveva spaventato. “Da sopra lo vedevo un po’ agitato. Una volta in acqua me la sono fatta tutta a nuoto, ma la distanza dalla riva mi ha causato una crisi respiratoria, e quando sono arrivato non riuscivo a prendere fiato né a parlare”.

Silvano Michetti, che fine ha fatto: tornato in Italia, e in studio all'Isola?/ La famiglia non molla ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA