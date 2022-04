Silvano Michetti espulso dall’Isola dei Famosi/ Bestemmia e feeling con le naufraghe

Silvano Michetti ed il suo approdo all’Isola dei Famosi con Nick Luciani dei Cugini di Campagna

All’alba della quinta puntata dell’Isola dei Famosi, finalmente, ha fatto la sua comparsa sul celebre aeroplano Silvano Michetti, accanto al collega Nick Luciani. I due Cugini di Campagna non hanno lesinato battute autoironiche in collegamento con lo studio, accompagnati dalle immancabili e celebri capigliature scompigliate dal vento. Dopo una gag, un po’ di timore e una piccola spinta da parte del compagno, Silvano ha fatto il grande salto. Nuotando a dorso, il musicista non ha esitato, in un primo momento, a dirigersi verso riva, nonostante una barca della produzione avesse già portato a bordo Nick Luciani.

Silvano Michetti espulso dall'Isola dei famosi/ Quanti e chi sono i concorrenti squalificati nella storia?

Raggiunto dall’imbarcazione, a sua volta, ha accettato poi di buon grado l’aiuto. Giunti sulla spiaggia, i due nuovi concorrenti hanno deliziato il pubblico con un breve intervento canoro dedicato alla conduttrice, tra l’ilarità dello studio, in cui era presente l’immancabile fratello gemello Ivano. Integrati da subito nel gioco e immuni in quanto appena approdati, la nuova coppia formata da Silvano Michetti e Nick Luciani ha nominato Estefania e Nicolas dando come motivazione la scarsa conoscenza pregressa con i due giovani concorrenti del reality.

Perchè espulso Silvano Michetti (Cugini di Campagna)? Ha bestemmiato dall'Isola dei Famosi 2022/ Ufficiale!

La bestemmia di Silvano Michetti scuote il web

L’ingresso di Silvano Michetti de I Cugini di Campagna è stato tuttavia prontamente avvolto dallo sgomento generale da parte del pubblico del web al quale non è sfuggita la bestemmia pronunciata pochi istanti dopo il suo approdo sulla spiaggia. Visibilmente provato dal tuffo e dalla breve nuotata, il settantacinquenne si è lasciato andare ad un’espressione fin troppo colorita che riporta indietro nel tempo, nel 2006 per la precisione, quando Massimo Ceccherini – in diretta nel medesimo programma – pronunciò un’imprecazione che gli costò l’espulsione dal reality, allora condotto da Simona Ventura.

SILVANO MICHETTI BESTEMMIA A L'ISOLA DEI FAMOSI?/ Scatta la censura Mediaset...

Alvin e il cast in studio hanno proseguito ignorando l’episodio imbarazzante ma di certo la risonanza suscitata tra il popolo del web ha fatto sì che se ne continuasse a parlare anche dopo la fine della puntata. Sopra le righe ed estroverso, da Silvano Michetti ci saremmo aspettati un grande contributo folkloristico al gruppo su Playa Accoppiada. Purtroppo però non abbiamo avuto il tempo di capire se avrebbe o meno condiviso alleanze e strategie con il resto dei naufraghi. Prima della puntata dell’Isola dei Famosi, infatti, la produzione si è espressa severamente sul destino di Silvano Michetti.

La decisione di Mediaset: Silvano Michetti scompare dai daytime

A causa della bestemmia pronunciata, Silvano Michetti è ufficialmente fuori dai giochi all’Isola dei Famosi. Nella giornata di ieri, dopo aver atteso qualche giorno ed aver studiato approfonditamente l’accaduto, la produzione del programma di Canale 5 si è espressa con un comunicato ufficiale. Attraverso i propri canali social ha reso nota la decisione presa: “A seguito di attente verifiche, effettuate sugli avvenimenti accaduti durante la scorsa puntata, Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano de ‘I Cugini di Campagna’ per l’espressione blasfema pronunciata durante la diretta”. A quanto pare, dunque, Nick Luciani è destinato a proseguire da solo la sua esperienza in Honduras.

La bestemmia di Silvano Michetti ha bruciato l’opportunità di vivere la grande esperienza del reality ad un personaggio particolarmente promettente. Nelle appena 48 ore rimasto su Playa Accoppiada insieme al resto dei naufraghi, infatti, il membro dei Cugini di Campagna aveva dato prova di grande spirito e soprattutto ironia trovando grande complicità con le donne dell’Isola, da Floriana Secondi, con la quale si è imbattuto in un vano tentativo di pesca a Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi. Nel frattempo però dei momenti vissuti da Silvano Michetti sull’Isola darebbero rimasti solo alcuni scatti ufficiali poiché dai daytime sarebbe scomparsa la sua presenza insieme agli altri naufraghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA