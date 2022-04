Silvano Michetti espulso dall’Isola dei famosi/ Quanti e chi sono i concorrenti squalificati nella storia?

L’isola dei famosi 2022, Silvano Michetti è squalificato, il comunicato Mediaset

Silvano Michetti è ufficialmente squalificato da L’isola dei famosi 2022. Il motivo? Nel web è circolato in questi giorni il video di un frammento della quinta diretta del reality, in cui l’artista -non appena sbarcato in Honduras come concorrente unico e in coppia con Nick Larini come Cugini di campagna- impreca su Dio, al grido di “Eh, porco *!”, il che ha dato vita ad una segnalazione di massa che grida alla bestemmia commessa a L’isola dei famosi. A questa, segue ora la censura di Mediaset infinity, che ha provveduto a tagliare dalle registrazioni de L’isola dei famosi 2022 la scena in cui Silvano Michetti si lascia scappare l’imprecazione, e al contempo giunge in rete il comunicato Mediaset della squalifica dal gioco. La stessa testualmente riporta per l’artista di Anima mia:

“Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. E’ stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile”. Perchè espulso Silvano Michetti (Cugini di Campagna)? Ha bestemmiato dall'Isola dei Famosi 2022/ Ufficiale!

Ma Silvano Michetti, batterista e co-fondatore dei Cugini di Campagna, non è il primo ad essere soggetto ad una squalifica da L’isola dei famosi.

Gli altri squalificati nella storia de L’isola

Nella storia de L’isola dei famosi , che conta in tutto 15 edizioni, oltre a quella di Silvano Michetti datata L’isola dei famosi 2022, si sono registrate altre due storiche squalifiche. Massimo Ceccherini, per una bestemmia commessa a L’isola dei famosi 2006, dovette lasciare in modo fulmineo il reality made in Honduras. L’accadimento incriminato si registrò in diretta dalla Palapa, e in un’intervista a Il fatto quotidiano l’artista poi riferì: “Quell’espulsione mi costò mezzo milione. Centomila euro di multa, più duecentomila di sponsorizzazioni tv perse. E i duecentomila finali: perché sicuramente avrei vinto io”. Nel 2017 toccò ad Andrea Marcaccini, modello e influencer, e nel suo caso fu una denuncia sporta dall’ex storica Daniela De Jesus a costargli la squalifica dal gioco. In un’intervista a Chi, la donna rilasciò di aver denunciato il naufrago “per stalking, violenza privata, lesioni e sequestro di persona”. Pertanto, la produzione Mediaset decise a suo tempo di estromettere Andrea dal reality, per aver tenuto top-secret il segreto del passato turbolento avuto con l’ex.

