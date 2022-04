Silvano Michetti, I Cugini di Campagna: concorrente Isola dei Famosi/ “Ho bloccato Lady Gaga sui social”

Chi è Silvano Michetti membro de I Cugini di Campagna che debutta oggi all’Isola dei Famosi 2022

Silvano Michetti con Nick Luciani de I Cugini di Campagna sono tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022. Dopo il forfait per Covid, il cantante è pronto ad approdare in Honduras come unico naufrago “accoppiato” proprio con l’amico e collega. Michetti è conosciuto per essere il batterista dei Cugini di Campagna, ma ne è stato anche il fondatore con il fratello Ivano. Classe 1947, Silvano è nato a Roma e ha sempre mantenuto il maggior riserbo sulla sua vita privata e sentimentale. Non è dato sapere, infatti, se ha dei figli o una compagna. Di certo possiamo dirvi che è un avvocato con tanto di laurea in giurisprudenza e specializzazione in diritto d’autore e plagio musicale.

Silvano Michetti Cugini di Campagna, concorrente Isola dei Famosi 2022/ Il Covid fa saltare tutto?

Il batterista dei Cugini di Campagna, infatti, prima di fondare la band aveva cominciato a fare praticantato in uno studio legale. Poi la decisione di fondare il gruppo con il fratello Ivano con cui dagli anni ’70 ha fatto ballare ed emozionare milioni di italiani con brani evergreen come “Anima mia” e “Meravigliosamente”.

Silvano Michetti de I Cugini di Campagna “contro” Maneskin e Lady Gaga

Silvano Michetti de I Cugini di Campagna è pronto a lanciarsi nelle cristalline acque dell’Honduras per partecipare, in coppia con Nick Luciani, a L’Isola dei Famosi 2022. Il duo rallegrerà sicuramente i naufraghi con le proprie canzoni e chissà che non possano sfoggiare degli outfit originali come quelli che solitamente indossano quando calcano il palcoscenico. Quegli stessi outfit che, a detta loro, sarebbe stati copiati dai Maneskin e Lady Gaga. Il fratello Ivano Michetti, infatti, dopo l’esibizione dei Maneskin al concerto dei Rolling Stones ha scritto sui social: “stanotte, di ritorno da un nostro concerto, ci sono arrivati centinaia di messaggi dai nostri follower di Facebook che ci informavano di questo look dei Maneskin, che era uguale al nostro. Siamo andati a vedere le foto e, con grandissima sorpresa, abbiamo constatato che erano incredibilmente uguali a noi. Siamo contenti che ci abbiano imitato. È stata una palese imitazione dei nostri abiti, sicuramente decisa dai loro costumisti. Siamo molto felici”.

Non solo, il fratello di Silvano ha anche parlato di Lady Gaga rivelando: “anche lei si è ispirata e ha copiato i nostri outfit. Le avevamo scritto una lettera nel 2017, e abbiamo dovuto persino bloccarla sui social, ma resta una grande artista”.











