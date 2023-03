Silvano, padre di Francesco Arca/ Morto nel 1995: “L’ho perso troppo presto”

Silvano, padre di Francesco Arca: come è morto

Francesco Arca, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è nato a Siena nel 1979. Il padre Silvano, paracadutista originario di Oristano, è morto nel 1995 in un incidente sul lavoro quando l’attore aveva soltanto quindici anni. “Da bambino sognavo di fare il militare, per emulazione della figura paterna… Non riesco a togliermi dalla mente il profumo della pelle di mio padre. Lui faceva il paracadutista in tante missioni all’estero, ma quando tornava a casa erano baci e abbracci continui”, ha raccontato Arca nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

L’attore della fiction “Resta con me“, come ha raccontato nel suo monologo a Le Iene, è cresciuto con la nonna Lorenza, la mamma Morena e la sorella Consuelo: “Tutte donne, perché io papà l’ho perso troppo presto”.

Francesco Arca: cresciuto con tre donne

Nel suo monologo a Le Iene, l’attore Francesco Arca ha racconto come è stato crescere con tre donne e come questo ha plasmato il suo carattere: “Le mie donne mi hanno insegnato tutto: a fidarmi del mio intuito, ad essere generoso, a rispettare gli altri. Crescendo con loro ho imparato a dubitare del clichè dell’uomo forte, l’uomo che vive senza dubbi e indecisioni, il classico stereotipo del maschio alfa”. L’ex tronista di Uomini e Donne, lontano dallo stereotipo del maschio dominante, ha concluso: “Io vivo ogni istante con il dubbio di non essere all’altezza. Nella vita ho scelto di accogliere le mie paure, le mie fragilità, di accettare che ci sarà sempre qualcuno migliore di me a fare qualcosa. E ho scelto me, come sono, con la mia forza, la mia fragilità, la mia gioia, e anche la mia tristezza”.

