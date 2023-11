Silver Fir Capital/ EuroHive è il primo edificio a Roma certificato WELL Gold

EuroHive, l’edificio di 20 mila mq inaugurato un anno e mezzo fa al centro del quartiere Eur di Roma nell’ambito del progetto di evoluzione urbana di Silver Fir Capital e GWM Group, eUrban, ha ottenuto dall’International WELL Building Institute (IWBI) la certificazione WELL livello Gold ̶ il primo protocollo che guarda alle persone e valuta gli edifici, i servizi e le attività in relazione a come questi influiscono sulla salute e il benessere di chi occupa lo spazio costruito ̶ grazie ai suoi spazi progettati da Lombardini22 e ideati per rispondere alle diverse esigenze del lavoro ibrido.

EuroHive è stato pensato, infatti, per incontrare le necessità delle aziende attente ai temi della sostenibilità ambientale e sociale, che hanno una forte propensione all’innovazione e cercano spazi che favoriscano ambienti di lavoro inclusivi e stimolanti e abbraccino i nuovi modi di lavorare. Attualmente è locato per una superficie pari al 40% del totale a società multinazionali nel settore medicale e pharma.

“Essere i primi a ottenere la certificazione WELL a Roma è per noi motivo di orgoglio oltre che una conferma, da parte di un ente terzo, dell’impegno concreto della nostra società nel promuovere le caratteristiche ESG del real estate in Italia verso una vera sostenibilità, economica, sociale e ambientale”, ha dichiarato Andrea Portella, Amministratore Delegato di Silver Fir Capital SGR. “In particolare, tale certificazione richiede il reciproco impegno tra proprietà e conduttori nell’uso responsabile delle risorse in attuazione agli obiettivi di sostenibilità. E siamo fieri che la condivisione di questa mission sia stata letta come un valore da parte delle aziende che hanno già scelto EuroHive come propria sede”.

Originariamente nato per ospitare un unico conduttore, Lombardini22, attraverso i suoi brand DEGW e L22 Engineering & Sustainability specializzati rispettivamente nel workplace e nell’M&E design con eccellenza nell’ambito delle certificazioni, ha operato per trasformare l’edificio in un business hub multiutente, ripensando l’immobile per offrire una risposta puntuale all’evoluzione del workplace integrandolo con le più performanti soluzioni tecniche e impiantistiche.

DEGW ha proposto il concept per i nuovi spazi comuni al piano terra e sviluppato scelte strategiche e operative necessarie a rendere concrete le politiche ESG di Silver Fir Capital, che hanno poi permesso l’ottenimento della certificazione WELL. L22 Engineering & Sustainability ha invece messo a punto un sistema di scelte strategiche e operative ripensando anche la dotazione impiantistica e si è focalizzata sul benessere dei conduttori considerando anche l’uso di risorse rinnovabili, la sostenibilità ambientale e la tutela del paesaggio.

Tra queste scelte, ad esempio, solo per citarne alcune: la presenza di segnaletica, cartellonistica e opere d’arte volte ad incoraggiare l’utilizzo delle scale, e quindi a promuovere l’attività fisica all’interno degli edifici; l’installazione di pannelli fonoassorbenti a soffitto e a parete per migliorare il comfort acustico, attraverso il controllo del tempo di riverbero in base alla funzionalità dei diversi ambienti comuni; l’integrazione tra luce naturale e luce artificiale con 75% delle postazioni di lavoro che si trovano entro 7,5 metri di distanza dall’involucro trasparente; la dotazione di un sistema di ventilazione meccanica dotato di sistemi di filtrazione per tutti gli spazi chiusi occupati. L’edificio è stato inoltre progettato per essere accessibile a persone con disabilità diverse.

“Il nuovo edificio EuroHive a Roma rappresenta una pietra miliare nel campo dell’edilizia sostenibile e del benessere delle persone. La certificazione WELL Gold che ha ottenuto testimonia l’impegno nel creare un ambiente che promuove il benessere fisico e mentale, in linea con gli obiettivi ESG”, ha sottolineato Alessandro Adamo, partner di Lombardini22 e Direttore DEGW. “EuroHive rappresenta un modello di successo che dimostra come l’architettura e la progettazione possano contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita delle persone all’interno degli spazi costruiti. Questa iniziativa è un passo avanti nella creazione di ambienti di lavoro più salutari e ispiratori per il futuro”.

Le macroaree di valutazione della certificazione WELL sono dieci e comprendono aria, acqua, alimentazione, illuminazione, movimento, comfort termico e acustico, innovazione, benessere psicofisico e community per centrare i seguenti obiettivi: il raggiungimento di un buon equilibrio mentale; l’intensificazione del legame con la natura in tutte le sue forme (verde, aria, acqua, cibo, sole); l’aumento della produttività lavorativa; la diminuzione della possibilità di ammalarsi e la conseguente riduzione delle spese sanitarie; una maggiore stabilità aziendale; una maggiore fiducia nei riguardi dei propri superiori; la riduzione dell’assenteismo lavorativo; l’incremento del lavoro di squadra.











