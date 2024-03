Silvestra, chi è la mamma di Beatrice Luzzi/ Un rapporto difficile: “Educazione pudica, tanto da recuperare”

Chi è Silvestra, la mamma di Beatrice Luzzi: le parole al Grande Fratello 2024 sul loro legame

Nella Casa del Grande Fratello 2024, Beatrice Luzzi ha spesso parlato di sua mamma Silvestra e del loro rapporto. Il loro legame è oggi molto forte, ma in passato non sono mancate difficoltà tra loro. È stata proprio Beatrice ad ammetterlo nel corso di una diretta del reality ad Alfonso Signorini. “Mia mamma negli anni ha tentato di superare la sua educazione pudica. Negli ultimi anni è riuscita a darmi tantissime cose.” ha spiegato infatti l’attrice.

Sua mamma Silvestra, infatti, è stata una donna severa. Beatrice ha spiegato che, da piccola, spesso si ritrovava ad attendere nel letto il suo bacio della buonanotte che non arrivava mai. Un ricordo che l’ha toccata profondamente, al punto da farla piangere anche in diretta. “Mi dispiace se può esserci rimasta male. – ha poi aggiunto – Abbiamo recuperato tanto. Il fatto che fosse più dalla parte di mio fratello è che forse lo vedeva più fragile”.

Silvestra, la mamma di Beatrice Luzzi e le parole dopo il grave lutto che le ha colpite

Mamma Silvestra e Beatrice Luzzi si sono però ritrovate l’una nell’altra ancor di più qualche mese fa, quando è morto Paolo Luzzi, padre di Beatrice e marito della donna. In quell’occasione Beatrice ha sottolineato più volte la forza della madre nel decidere di supportare la sua scelta di tornare al Grande Fratello dopo il lutto e di rimanere, dunque, senza di lei in un momento così difficile. “Mamma torno presto”, è stata la risposta dell’attrice al messaggio che Silvestra le ha inviato per farle i suoi complimenti per essere stata proclamata la prima finalista del Grande Fratello 2024. E chissà che mamma Silvestra non torni a farsi sentire proprio in occasione della finale.











