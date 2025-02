Chi è Silvia Annichiarico e carriera: le collaborazioni con Renzo Arbore

Tantissimo cinema, televisione e radio nella vita di Silvia Annichiarico, che soprattutto grazie a Renzo Arbore ha conosciuto il grande successo sulla scena televisiva partecipando a numerosi suoi format. Nata a Milano nel 1947, ha in realtà iniziato la sua carriera nel mondo della musica all’interno del gruppo I 4 + 4 di Nora Orlandi; la televisione è però arrivata presto nella sua vita grazie, per l’appunto, all’incontro con Arbore, che la volle come inviata tra il 1976 e il 1979 nel suo storico programma L’altra domenica.

Al suo fianco, Silvia Annichiarico ha anche lavorato nel programma Quelli della notte nel 1985, ottenendo proprio in quell’occasione l’apice della sua popolarità televisiva in qualità di solista; inoltre, ha collaborato con Renzo Arbore anche al cinema, venendo da lui diretta nel film Il pap’occhio del 1980. Sempre sul grande schermo, l’attrice ha recitato anche per registi del calibro di Carlo Vanzina in Luna di miele in tre (1976), ma anche nei film Tutta colpa del paradiso di Francesco Nuti (1985) e Fantozzi alla riscossa di Neri Parenti (1990).

Silvio Annichiarico, dalla carriera alla vita privata: nessun compagno al suo fianco

In televisione, invece, Silvia Annichiarico ha recitato per numerose fiction: oltre alla soap opera Incantesimo, tra il 2001 e il 2003, è stata anche protagonista sul set in alcuni episodi di Don Matteo e La stagione dei delitti, sino alla miniserie tv Il Grande Torino. Non solo cinema e tv ma anche tantissima radio: è stata infatti per molti anni speaker radiofonico di diversi programmi di RTL 102.5, come Tre-sei e Protagonisti, sino all’interruzione della collaborazione nel 2024.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Silvia Annichiarico? Estremamente riservata a tal riguardo, la speaker non ha figli né dovrebbe esserci alcun compagno al suo fianco in questo momento della sua vita. Nel 2021, in un’intervista per Irpinitaly, si era così espressa sulla tematica amorosa: “Il mio primo fidanzato platonico è stato Renato Pozzetto, poi avventure ma senza convivenza. Sto benissimo da sola perché, come dice Arbore, “libertà è salute”. Un grande amore è stato però quello per Augusto Martelli“. E, sul desiderio di maternità, ha confidato: “Mai provato, io sarò per sempre figlia e mai madre“.

