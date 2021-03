Silvia Bonolis, figlia Paolo e Sonia Bruganelli/ “I problemi di salute la cosa più pesante…”

Paolo Bonolis non è solito parlare della sua vita privata, ma in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, ha affrontato anche un argomento privato come i problemi di salute della figlia Silvia. Tornato in tv con la nuova stagione di Avanti un altro regalando sorrisi al pubblico di canale 5 insieme all’inseparabile amico e collega Luca Laurenti, Bonolis, al Messaggero, apre i cassetti della sua vita privata. “La cosa più pesante della mia vita? Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, da 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo”, ha dichiarato il conduttore che, con la moglie Sonia Bruganelli, ha altri due figli, Davide e Adele mentre dal primo matrimonio con Diane Zoeller sono nati Stefano e Martina.

Paolo Bonolis e i problemi di salute della figlia Silvia

Silvia Bonolis, insieme ai genitori Paolo e Sonia Bruganelli, affronta i suoi problemi di salute con il sorriso. Inizialmente, non è stato facile per la famiglia Bonolis affrontare tutto, ma oggi, il sorriso è il motore della loro vita. Paolo Bonolis, già in passato, aveva parlato della salute della figlia Silvia. “Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Le voglio bene come a tutti gli altri figli. Silvia è una bimba bellissima, sempre molto sorridente, molto solare”, aveva raccontato Bonolis. Anche la moglie Sonia ha parlato spesso dei problemi di salute di Silvia a cui, spesso, dedica delle bellissime parole sui social. In occasione del 18esimo compleanno di Silvia, Sonia Bruganelli scriveva: “Auguri amore mio, tienimi sempre sulle tue gambe e fammi sentire protetta e amata dalla Donna stupenda che sei diventata”.





