Chi è Silvia Califano, la figlia di Franco Califano che fu abbandonata dal papà a soli 5 mesi. Poi a vent'anni l'incontro: "L'ho capito"

Silvia Califano ha il cognome del papà, il grande artista romano Franco Califano, ma il suo rapporto con il padre non è mai stato semplice. Abbandonata dall’uomo quando aveva solamente cinque mesi, Silvia è cresciuta sola con la mamma, Rita Di Tommaso, conoscendo il padre solamente a vent’anni.

Un rapporto turbolento, dunque, con il padre, che oltre ad averla abbandonata da neonata, ha spesso avuto ragazze giovanissime, più della figlia. Un qualcosa che Silvia non ha mai accettato di buon grado, chiedendosi il perché dei suoi gesti. Nonostante l’abbandono, la figlia di Franco Califano ha combattuto affinché i suoi diritti venissero rispettati e riconosciuti e proprio per questo a vent’anni ha incontrato per la prima volta il padre.

Nonostante l’abbandono del padre, Silvia Califano è riuscita a costruire la sua vita anche senza il suo supporto. Dopo aver studiato nella prestigiosa scuola del Balletto di Roma, ha studiato con grandi maestri a Londra, Parigi e Venezia. Ora gestisce una scuola di danza a Trieste, alla quale ha dedicato tutta la sua vita. In passato ha lavorato però a lungo anche come costumista, collaborando con tantissimi teatri in tutto il mondo.

Chi è Silvia Califano, figlia di Franco Califano

La figlia di Franco Califano, Silvia, è cresciuta senza il papà e si è fatta strada tra le sue passioni, costruendo la sua strada, pur senza il suo appoggio. Un anno prima della sua nascita, Franco aveva sposato Rita Di Tommaso, la mamma, la stessa donna che ha poi deciso di lasciare qualche mese dopo il parto, facendo le valigie e andando via da lei e dalla loro bambina.

“Col tempo sono riuscita a capire la sua fuga: stava entrando nel mondo dello spettacolo, forse una figlia non sapeva come gestirla” ha raccontato a Vanity Fair la donna, nata nel 1959. Con il tempo, dunque, Silvia ha capito il gesto del papà, perdonandolo: al funerale del padre, la donna ha rivelato quanto si volessero bene, nonostante il tanto tempo perso stando lontani. Ben vent’anni della loro vita che non torneranno mai indietro.

