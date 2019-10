Silvia Cesana “Sissi”, Under donne/ Chi è? “Il mio sogno è cantare” (X Factor 13)

Silvia Cesana (in arte Sissi) è una delle concorrenti della tredicesima edizione di X Factor 2019. Entrata nella categoria Under Donne, Silvia ha letteralmente stregato la giuria e il pubblico sin dalla prima audizione nel popolare talent show musicale di Sky Uno. Ha soli 20 anni e viene da Erba in provincia di Como e il suo più grande sogno è cantare. La musica, infatti, è stata sin da piccola la sua più grande passione; comincia a studiare canto da giovanissima e da alcuni anni è entrata nella scuderia di Caterina Caselli dove ha collaborato con Fortunato Zampaglione. Nonostante la giovanissima età, Sissi ha già all’attivo tre singoli tra cui “Just a Game”. A X Factor 13 la cantante si è presentata durante le audizioni con il brano “Dal verde” estrapolato dall’album “Mainstream” di Calcutta conquistando il pubblico con tanto di standing ovation. Anche i giudici hanno approvato la sua performance con quattro si nonostante le perplessità iniziali di Malika.

Silvia Cesena “Sissi”, il percorso a X Factor 2019

Dopo il lasciapassare alle Audizioni, Silvia Cesena “Sissi” con quattro si è passata direttamente alla fase successiva dei BootCamp dove non ha deluso le aspettative dei giurati. Lo scorso giovedì sera, infatti, la giovane cantante ha stregato ancora una volta giuria e pubblico regalando una bellissima performance sulle note di “Love on the Brain”, un successo di Rihanna. Un’esibizione convincente che ha decretato il suo passaggio alla fase degli Home Visit nella categoria Under Donne guidata da Sfera Ebbasta. “Sono felicissima e davvero tutto ciò era inatteso” è stato il suo commento a caldo subito dopo il voto dei giurati. Sulla sua vita privata conosciamo davvero poco; per certo possiamo dirvi che ha una grandissima passione per la musica, in particolare per il genere rap e urban e che i suoi miti musicali sono David Bowie e Marc Bolan. Nonostante la giovanissima età, ricordiamo ha soli 20 anni, da un anno circa Silvia è entrata nel team della Sugar di Caterina Caselli come ha raccontato durante un’intervista: “ho firmato un contratto con la Sugar e ho iniziato a collaborare con un sacco di persone, mi sto costruendo pian piano l’identità musicale. Ho collaborato con Zampaglione in lingua inglese”. La ragazza è single ed ora è concentrata sulla musica: “il mio sogno sarebbe collaborare con i miei artisti preferiti e cantare in un sacco di posti”.





