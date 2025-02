Silvia Bonolis, chi è la figlia di Paolo Bonolis e il racconto della malattia

Dalla storia d’amore poi naufragata tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è nata la figlia Silvia Bonolis, grande orgoglio dei due genitori e che nel corso della vita si è ritrovata purtroppo a fare i conti con alcuni momenti delicati. Basti pensare alla battaglia con la malattia, alla ragazza appena nata venne diagnosticata l’ipossia, una patologia che la costrinse a un’operazione immediata e di conseguenza a una fase di grande stress e preoccupazione per tutta la famiglia:

“Se non l’avessero operata sarebbe morta, sapevo che qualcosa non andava eppure gli altri mi dicevano che vedevo cose che non c’erano” aveva raccontato Sonia Bruganelli in una intervista concessa al Corriere della sera. Un momento difficilissimo che inevitabilmente portò l’ex moglie di Paolo Bonolis a fare i conti con quella che era la fase più complessa della sua vita: “Crollai, era la mia prima figlia ed è stato difficile” ha ammesso senza mezzi termini la nota autrice televisiva.

Silvia Bonolis e il percorso di accettazione della madre Sonia Bruganelli

Fare i conti con la complicata fase della malattia di Silvia Bonolis è stata una vera e propria mannaia per Sonia Bruganelli, chiamata a gestire i primi momenti da mamma, che si rivelarono molto più complessi di quanto sognato e immaginato. Prese il via un periodo di accettazione da parte dell’ex moglie di Paolo Bonolis, che si ritrovò a gestire tue le difficoltà del momento complicato che si ritrovò a vivere.

Nel corso di una intervista concessa a Verissimo, parlando della malattia della figlia Silvia Bonolis, Sonia Bruganelli ha rivelato: “Dopo l’operazione mia figlia ha riportato danni motori e ha avuto sempre difficoltà a muovere gli arti. I suoi danni sono dovuti a un’ipossia verificatasi sette giorni dopo l’intervento” le parole dell’ex concorrente di Ballando con le stelle nel programma condotto dalla Toffanin.

