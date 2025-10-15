Silvia Pausini, la sorella di Laura raccontata direttamente dalla cantante: un carattere unico e spigoloso, ma buona come poche persone sanno essere...

Forse non tutti sanno che Laura Pausini ha una sorella di nome Silvia a cui è enormemente legata. Sia da un punto di vista professionale, che famigliare. Infatti Silvia Pausini ha prodotto con Laura alcuni dei suoi tour più famosi. In una intervista rilasciata qualche tempo fa al magazine Oggi, la sorella più piccola di Laura Pausini, aveva raccontato i dietro le quinte del lavoro in tour. “Lavorare con Laura significa non annoiarsi mai. A volte devo frenare i suoi entusiasmi”, ha raccontato Silvia.

La Pausini, che non ha mai nascosto di essere estremamente vicina a tutti i suoi famigliari, ha coltivato un rapporto speciale con la sorella classe 1977. Lo sanno bene i fan della cantante che hanno avuto modo di conoscerla anche attraverso le parole di Laura. In uno dei suoi tanti post social, infatti, la Pausini aveva speso parole al miele per la sorella, elogiandola soprattutto come donna, prima ancora che come sorella.

Laura Pausini e i ricordi di infanzia assieme a sua sorella Silvia

“Quando ti presento dico che sei la Pausini venuta meglio”, la dedica Instagram di Laura a Silvia in occasione del suo compleanno. “Sei la sorella che spero abbiano tutte le sorelle maggiori come me, una donna che per me è sempre la mia bambolina”, scrive la cantante. L’infanzia insieme, i ricordi condivisi e tante emozioni che ancora oggi uniscono profondamente le due sorelle, sono un collante indistruttibile.

“Mia sorella è buona e peperina come poche, con quel caratterino così diverso da me ma che mi tiene sempre testa quando vuole”, aggiunge ancora Laura. La cantante non potrebbe essere più orgogliosa e fiera di sua sorella, con la quale ancora oggi condivide gran parte della sua vita privata.

