Silvia Cipriani, il cugino: “Troveranno il suo scheletro nei boschi”/ “Era ricca…”

Si torna a parlare del caso di Silvia Cipriani a Vita in Diretta, la 77enne ex postina scomparsa dalla provincia di Rieti dalla fine del mese di luglio, e di cui non vi è traccia quindi da un mese e mezzo. Il programma di Rai Uno condotto da Alberto Matano ha intervistato il cugino di Silvia Cipriani, che ha spiegato: “Sono un cugino della povera Silvietta. Passano giornate intere davanti al cancello, sono qui in attesa della padrona (dice riferendosi ai cani della 77enne, ‘abbandonati’ dopo la scomparsa ndr). Attendono Silvia? Non arriverà mai, non ci sono più possibilità che possa tornare”.

“Il nipote Valerio – ha continuato il cugino – è convinto che con il diradarsi della vegetazione finirà per trovare in un fosso macchina e scheletro, questi sono i fatti. Omicidio? Si dice c’è un indagato ma non so… Ricca, è ricca – ha proseguito il cugino di Silvia Cipriani, alimentando quindi il sospetto che la donna sia stata uccisa per soldi – con soldi forse sotto al mattone e quindi qualcuno che l’ha irretita… per soldi? Sì”.

SILVIA CIPRIANI, BRUZZONE: “IL PRIMO SOSPETTATO E’ SEMPRE CHI PUO’ AVERE INTERESSI ECONOMICI”

Sul rapporto con il nipote: “Fra lei e il nipote c’erano ottimi rapporti, ha fatto da mamma a Valerio, non aveva i genitori e lui è cresciuto qui da piccolo ed è stato qui fino a quattro anni fa quando si è sposato. Il nipote si è messo a piangere dopo ore di interrogatori, ha detto che non ne può più. Il primo indagato è sempre il famigliare. Chi è l’erede di Silvia? E’ lui”.

Sulla vicenda è intervenuta anche la criminologa Roberta Bruzzone, in studio a Vita in Diretta, che ha ‘giustificato’ i sospetti nei confronti del nipote, anche se innocente fino a prova contraria: “La prima domanda che ci si fa in queste situazione – racconta l’esperta in diretta televisiva su Rai Uno – è chi può avere vantaggi dalla sua scomparsa. Qui ci sono disponibilità economiche importanti, e quel tesoretto è ancora in casa? Poche persone potevano sapere della presenza. Il nipote mi pare di capire che sia vicino a questa lista”.

