Silvia Cipriani, inquirenti sentono il fattore Leonino/ Cugino “Valerino innocente”

Gli ultimi aggiornamenti sul caso di Silvia Cipriani, la postina scomparsa a fine luglio da Cerchiara, in provincia di Rieti, negli studi di Mattino Cinque. L‘ultima novità della vicenda è che Leonino, il fattore, sarebbe stato sentito dagli inquirenti come persona informata sui fatti: “Leonino il fattore è stato sentito come persona informata dei fatti – ha spiegato Giorgia Ceccacci, inviata del programma di Canale 5 – ci sono cose che non tornano, il fatto che fosse tutto aperto e che Leonino ha avvisato Valerio (nipote della vittima ndr) solo il giorno dopo. sono tutti punti che si stanno chiarendo con gli inquirenti, perchè ha dato l’allarme solo 24 ore dopo”.

Mattino Cinque ha intervistato anche un cercatore di funghi che in merito all’auto di Silvia Cipriani ritrovata nei boschi, racconta di un percorso a piedi, un’uscita “secondaria”: “C’è questo sentiero che ho percorso anche io, all’inizio per due chilometri è percorribile a piedi, è abbastanza comodo. La prima cosa che ho pensato è che lì uno portava la macchina della signora Cipriani e l’alto l’aspettava nella strada un po’ più buona, ne sono straconvinto di questo”.

SILVIA CIPRIANI, ANNA VAGLI: “LA CASA DI CERCHIARA E’ LA SCENA DEL CRIMINE”

Anna Vagli, nota criminologa, ha invece esternato il suo punto di vista sulla vicenda: “Mi risulta che la scientifica abbia trascorso più di 20 ore nella casa a Cerchiara, quindi ritiene che quella sia la scena del crimine. Il fatto che Leonino possa aver detto di non aver visto Silvia, potrebbe essere un depistaggio. Gli inquirenti hanno una pista precisa, hanno abbandonato l’incidente, stanno cercando di capire cosa è successo”.

Infine le parole del cugino di Silvia Cipriani, che ha spiegato: “Valerio indagato? Non conta nulla, solo prassi d’ufficio, lui è assolutamente innocente. ti lancio l’ennesimo messaggio Valerio, chiamami… si sono offesi perchè ho parlato. Valerio è una persona mansueta, buona, ingenua forse e influenzabile. Sua moglie ha un carattere forte, lui era in antitesi, non arrivava alla fine del mese con la persona del 600 euro”.

