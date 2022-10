Silvia Cipriani, la moglie del nipote: “Viveva in una stalla”/ “Eravamo preoccupati”

Silvia Cipriani, l’ex postina 77enne scomparsa a Rieti, è tornata al centro de “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre 2022. Tamara, la moglie del nipote Valerio, ha raccontato ai microfoni dell’inviata del programma che “abbiamo sentito per l’ultima volta Silvia il giovedì, alle 12.15. Non ci ha detto che andava a Rieti, ma abbiamo saputo che sul tardi aveva una visita in un centro medico”.

E, ancora: “Questo è il motivo per il quale noi pensiamo che lei abbia detto al fattore che non sarebbe ritornata a casa. Noi crediamo che sia sparita il giovedì sera da Rieti”. La donna ha poi voluto effettuare una precisazione importante, per evitare equivoci con la stampa: “Questa casa non è di Silvia Cipriani, è di nostra proprietà, è tutto nostro qui. Dal cancello in poi è tutto di mio marito, lei non arrivava nemmeno a fine mese con la pensione. Da parte non abbiamo trovato soldi. Lei non pagava niente per stare qui, anche la macchina non era la sua, ma era quella di mio marito”.

SILVIA CIPRIANI, PARLA TAMARA, LA MOGLIE DEL NIPOTE: “VIVEVA IN UNA STALLA PER SUA VOLONTÀ”

Nel prosieguo de “La Vita in Diretta”, Tamara, a proposito di Silvia Cipriani, ha riferito che l’abitazione nella quale l’ex postina risiedeva “era poco più di una stalla, nonostante lei avesse un appartamento a Rieti. Viveva qui per sua scelta e a noi faceva piacere, anche perché ci aiutava con gli animali, ci dava una mano con loro. Per me sostituiva i miei suoceri, deceduta anni fa”.

Tuttavia, Tamara e Valerio avevano chiesto a Silvia Cipriani di lasciare la casa, ma lo avevano fatto esclusivamente “per sua tutela, per la sua salute, in quanto temevamo per il freddo o il caldo eccessivi”.

