Silvia Cipriani, Scientifica a casa: svolta vicina?/ Il parente a Valerio “Sii uomo…”

La polizia scientifica è tornata a casa di Silvia Cipriani, da dove è uscita dopo ben otto ore. Sono stati condotti nuovi accertamenti sulle due abitazioni, quella dove viveva l’anziana scomparsa (rurale e molto modesta, non ristruttura) e l’altra attigua, in uso al nipote che apparteneva ai suoi genitori. Ma sono state raccolte tracce anche nei luoghi circostanti. Gli inquirenti hanno effettuato rilievi anche nella casa di Cerchiara (Rieti). A riportarlo è Pomeriggio 5, secondo cui potremmo essere vicini ad una svolta nel caso dell’ex postina scomparsa.

D’altra parte, l’inviata del programma di Barbara D’Urso parla di un alibi di ferro per Valerio Cipriani, il nipote dell’anziana che è indagato. Un altro elemento di novità è rappresentato dalla telefonata fatta da Silvia Cipriani ad un parente dopo le visite mediche per le quali era uscita. Dunque, gli inquirenti ora starebbero cercando tale parente proprio per sentirlo. Nel frattempo, torna a parlare di un parente in seconda linea di Silvia Cipriani, convinto che l’anziana sia stata uccisa.

TORNA A PARLARE IL LONTANO PARENTE DI SILVIA CIPRIANI

“Escludo che sia arrivata da sola a Montenero. Il mistero comincia da lì, da questa prima uscita del giovedì e poi del venerdì. Riscende o era rimasta a Rieti? Chissà“, ha dichiarato il parente a Pomeriggio 5. A proposito del fatto che il nipote di Silvia Cipriani è indagato per omicidio, questo lontano parente dell’ex postina ha aggiunto: “Lui è il parente più vicino“. Poi ha svelato un retroscena: “Si è offeso a morte perché me ne sono subito uscito con la dichiarazione dell’omicidio. Vorrei che Valerio chiamasse per scusarsi“. Non è mancata una frecciatina a Valerio Cipriani: “Sii uomo, non fare andare avanti sempre tua moglie. Tamara? Lei è spigolosa, decisa“. Dopo l’intervista, l’inviata Giorgia Scaccia ha spiegato che negli ultimi tempi non è riuscito a mettersi in contatto col nipote di Silvia, con cui invece prima della scomparsa della donna si fermava anche a parlare. Dunque, ha rimarcato questa chiusura da parte del nipote dell’anziana.

