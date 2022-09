Silvia Cipriani, trovata nei boschi la sua auto/ Ripartono ricerche dell’ex postina

È stata ritrovata l’auto di Silvia Cipriani, l’ex postina 77enne scomparsa in provincia di Rieti dal 23 luglio scorso. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 26 settembre 2022, quando un cercatore di funghi casualmente ha rinvenuto in un’area boschiva la macchina grigio metallizzata che la donna utilizzava abitualmente per spostarsi. L’autovettura, come si evince dalle fotografie mostrate nel corso di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, era non troppo sporca ed era incidentata, ammaccata all’altezza dei due lati anteriori, con qualche graffio sulle fiancate.

L’inviata del programma, Roberta Spinelli, ha reso noto che ora gli inquirenti passeranno palmo a palmo la zona, peraltro già perlustrata in estate: “Il ritrovamento dell’auto – ha detto la giornalista – non porta a fare luce sull’accaduto, ma solo ad acuire dubbi su dubbi. Non è stato tuttavia ritrovato il corpo della donna e nel veicolo è stato rinvenuto il libretto di circolazione che confermava la proprietà dell’auto (che era del nipote). C’era anche un rosario bianco attaccata allo specchietto”.

SILVIA CIPRIANI, STANNO PER RIPARTIRE LE RICERCHE: IL GIALLO DEL RITROVAMENTO DELL’AUTO

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, si è detto che il caso Silvia Cipriani è oggetto di numerosi dubbi e di numerosi perché in attesa di risposte: “È un giallo nel giallo – ha chiarito l’inviata –. Si tratta infatti di una strada di passaggio solo per residenti o per cercatori di funghi. L’auto era coperta da arbusti e difficilmente visibile dall’altro. Eppure, nella prima fase delle ricerche, la zona era stata attenzionata da queste ultime, senza però che il veicolo fosse notato. I residenti del territorio hanno sottolineato l’improbabilità del fatto che una donna di 77 anni si avventuri in un luogo che non porta verso altri luoghi”.

In questi istanti si stanno organizzando le ricerche per capire se il corpo di Silvia Cipriani sia nell’area oppure no. A livello economico “in banca non aveva una grossa somma, la donna, ma un cugino ha ipotizzato che sotto una mattonella di casa potesse avere soldi nascosti”.











