Silvia, Davide e Adele sono i figli di Paolo Bonolis nati dalla storia d’amore vissuta con Sonia Bruganelli. Una bella famiglia allargata quella del popolare conduttore televisivo che è papà di cinque figli, visto che Stefano e Martina sono nati dal primo matrimonio con la ex moglie Diane Zoeller sposata nel lontano 1983. Poi l’amore per Sonia Bruganelli, produttrice e personaggio televisivo, con cui è stato sposato per circa 20 anni. Dopo tanti di matrimonio però i due hanno annunciato la separazione con tanto divorzio finito in pasta su tutti i magazine di gossip (e non solo). Un momento non facile per entrambi che hanno cercato di proteggere il più possibile i propri figli che si sono ritrovati nel tam tam mediatico. “La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato” – ha detto il popolare conduttore televisivo parlando della separazione dalla ex moglie.

Non solo, il conduttore di Avanti un altro! ha precisato come le scelte degli adulti non debbano poi ricadere sui figli: “il nostro amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti”. Ma chi sono Silvia, Davide e Adele, i figli di Paolo Bonolis?

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: chi sono i figli Silvia, Davide e Adele

Dall’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono nati tre figli: Silvia è la prima figlia nata nel 2003 dopo un anno di relazione. Poi nel 2004 è arrivato Davide, che ha iniziato una carriera nel mondo del calcio. Non solo Davide è balzato alla grande fama mediatica per una importante cambiamento fisico, visto che è passato da pesare 106 kg ad una trasformazione fisica. Poi dall’unione Bonolis-Bruganelli è nata Adele, la piccola di casa. Proprio la Bruganelli parlando dei suo figli ha detto: “la cosa più bella che puoi dare a un figlio è la vita e quando diventi mamma speri di dargli anche la salute”.

Silvia, la prima figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è nata con una malformazione al cuore. Proprio la ex opinionista del Grande Fratello durante una intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo ha confessato. ” Mia figlia Silvia è nata con una cardiopatia diagnosticata all’ottavo mese di gravidanza”.