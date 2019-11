Silvia Dellai lascia il porno: farà la dj/ Eveline continua nell’hard: gemelle divise

Silvia Dellai lascia il porno: è questo l’annuncio destinato a far piombare nello sconforto milioni di appassionati del genere. La componente delle “Dellai Twins“, note al grande pubblico per aver fatto la loro apparizione a “Live – Non è la D’Urso” su Canale 5, ha deciso di prendere un’altra strada rispetto a quella della sorella Eveline. Silvia Dellai si cimenterà adesso con le cuffie: ha infatti deciso di tentare la carriera da dj. La confessione “choc”, per usare un termine caro alla conduttrice che ha reso popolari le gemelle anche a quanti non sono soliti frequentare i siti hard, è arrivata nel corso di un’intervista al magazine di Wired. Queste le parole con cui Silvia Dellai ha annunciato questa svolta clamorosa: “Penso al mio futuro, ho deciso di cambiare vita. Ora mi sento liberata…“.

C’è già chi è pronto a scommettere che Silvia Dellai tornerà presto sui suoi passi ma l’ormai ex porno-diva sembra decisa ad inseguire il sogno di diventare dj. La 26enne italo-ceca, nata a Villamontagna, piccola frazione in provincia di Trento, già oggi suona musica elettronica e svolge dj-set in diversi club e locali della Repubblica Ceca e non è da escludere che prossimamente approdi anche in Italia. Chi non sembra invece intenzionata a lasciare il “business” che l’ha resa famosa in tutto il mondo è la gemella Eveline. La ragazza alla recente esposizione internazionale Venus di Berlino, la maggiore fiera europea del settore a luci rosse, è stata insignita del premio “Best VR actress 2019”. I fan delle “Dellai Twins”, però, sperano che quella di Silvia sia una scelta temporanea. Ci sarà una reunion prima o poi?

