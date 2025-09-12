Tutto su Silvia e Ada, la moglie e la figlia di Alberto Rossi, protagonista di Un posto al sole.

Alberto Rossi, tra i protagonisti indiscussi di Un posto al sole, da anni entra nelle case degli italiani con il personaggio di Michele Saviani che fa parte della sua vita. Accanto alla famiglia di Un posto al sole in cui recita da ben 29 anni, Alberto Rossi, nel corso degli anni, ha costruito anche una sua famiglia. Nonostante il successo e la popolarità, l’attore è riuscito a proteggere la propria vita privata separandola da quella professionale. Alberto Rossi, infatti, ha trovato l’amore lontano dal set e dalle luci dei riflettori.

Diversi anni fa, nella vita dell’attore, arriva Silvia con cui convola a nozze e con cui vive anche l’emozione più grande, quella di diventare genitore. Nel 2013, infatti, dall’amore dell’attore e di Silvia nasce Ada a cui l’attore ha anche dedicato un tatuaggio del suo nome.

Alberto Rossi e il ruolo di padre

Su Instagram, Alberto Rossi condivide raramente foto della figlia Ada della cui educazione ha parlato in un’intervista rilasciata al portale Cultura Identità svelando anche il rapporto che la figlia ha con i social: “Lei ha quasi 13 anni. Ha il cellulare, frequenta i social ma senza metterci la faccia. Le dò la possibilità di postare video di editing fatti da lei su Tik Tok o su Instagram: fa una cosa creativa che le serve, ma non ci può mettere la faccia. C’è un controllo supremo da parte mia e di sua madre“, ha raccontato l’attore.

“Per quanti filtri si possano mettere sul telefonino, bisogna comunque restare con gli occhi sbarrati dietro ai figli, quindi controllare la cronologia di whatsapp e del browser. Non può esserci una totale privacy rispetto a questi fenomeni. In questo senso noi eravamo più difesi non essendoci Internet”, ha aggiunto ancora l’attore.