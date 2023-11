Silvia e Carlo dei Matia Bazar: “Abbiamo vinto due volte Sanremo, ma mai insieme”/ “Il matrimonio…”

Carlo Marrale dei Matia Bazar: leggera “stoccata” a Bob Sinclar: “Ha tagliato la parte…”

Ospiti della puntata odierna de La Volta Buona di Caterina Balivo, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte dei Matia Bazar. Insieme hanno raccontato diversi aneddoti riferiti alla carriera della band, sottolineando come di fatto per buona parte del tempo non si siano mai trovati a condividere la medesima formazione. La chiacchierata inizia con il recente remix di Bob Sinclar di uno dei loro brani più iconici, con una sottile stoccata di Carlo Marrale: “Mi ha chiamato la casa discografica chiedendo il permesso di farlo, io chiaramente ho acconsentito. I diritti? Non ha preteso nulla, anche perchè il suo intervento è stato minimale; forse ha tagliato la parte più emozionante del brano però non è una lamentela ma una precisazione, questione di gusti…”.

Con il consueto gioco della slot machine de La Volta Buona, è ancora Carlo Marrale a prendere la parola nel raccontare il ruolo di Claudio Cecchetto in un preciso momento della carriera dei Matia Bazar. “Cosa c’entra lui con me? Nella scrittura di Vacanze Romane non riuscivo ad andare avanti. Lui stava aprendo Radio Deejay e mi chiese di fare un jingle. Era fuori target quello che proposi, però la sera stessa mi venne in mente di abbinare le due parti e venne fuori questa canzone…”.

Silvia Mezzanotte dei Matia Bazar, il matrimonio con Massimiliano: “E’ stato fantastico…”

Anche Silvia Mezzanotte dei Matia Bazar ha avuto modo di raccontare alcune curiosità nel corso dell’intervista a La Volta Buona di Caterina Balivo, soprattutto quando la slot machine ha offerto come assist il Festival di Sanremo. “Carlo ha vinto nel ‘78 con ‘Dirsi Ciao’ io invece l’ho vinto nel 2002 con ‘Messaggio d’Amore, entrambi quindi lo abbiamo vinto due volte ma con formazioni diverse”. La voce della band ha poi aggiunto: “La mia è stata una formazione fortunata ed è stato un periodo davvero bello della mia vita. Confronto con Laura Valente e Antonella Ruggiero? Un po’ l’ho sentito, quando sono entrata avevo come i fucili puntati. Io però ricordavo le serate che facevo prima; quando mi sono trovata al mio primo Festival Sanremo, scendendo le scale ho capito che ne valeva la pena”.

Verso il finire dell’intervista rilasciata da Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale dei Matia Bazar a La Volta Buona di Caterina Balivo, la cantante ha avuto modo di spendere qualche parola in riferimento al suo recente matrimonio. “Massimiliano non c’entra nulla con il nostro ambiente. Stiamo insieme da 13 anni; lui è scherzoso, ogni tanto gli dico facciamo i giovani ma niente. Ci siamo sposati il 7 di settembre e siamo andati in viaggio di nozze ad ottobre, prima a Malta e poi in crociera sul Danubio”. Silvia Mezzanotte ha poi concluso: “Le bomboniere le abbiamo ordinate una sera in Sicilia, sono scesa per un concerto e arrivata un po’ prima ho aperto il computer e le abbiamo prese. Le misure del vestito la stilista me le ha prese al telefono… E’ stato fantastico e divertentissimo”.











