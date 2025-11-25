Silvia e Gabriele, chi sono i genitori di Filippo Magnini: lo hanno sostenuto in ogni momento della sua carriera e non soltanto. Un rapporto saldo e unito

Silvia e Gabriele, chi sono i genitori di Filippo Magnini: sempre al suo fianco

Nato a Pesaro e poi trasferitosi durante gli anni dell’adolescenza a Torino per continuare a inseguire il suo sogno di diventare un nuotatore, Filippo Magnini ha sempre potuto contare su una famiglia molto unita, che non gli ha mai fatto mancare il suo supporto incondizionato. Silvia e Gabriele, i genitori di Filippo Magnini, hanno sempre fatto il tifo per lui, sostenendolo in ogni sua scelta, in primis quella di lasciare Pesaro per continuare ad allenarsi ad alti livelli. Più volte i suoi genitori hanno seguito da vicino, sugli spalti, le sue gare, facendo il tifo per lui. E soprattutto gli sono rimasti vicino quando ha dovuto fare i conti con le accuse di doping, dalle quali si è dovuto difendere con fatica e impegno. Una famiglia dunque molto unita e salda nel bene e nel male.

Filippo Magnini, rivelazioni choc dopo accuse e assoluzione per doping/ "Vittima per proteggere altri atleti"

Silvia e Gabriele, chi sono i genitori di Filippo Magnini: un rapporto strettissimo

Filippo Magnini è molto legato ai suoi genitori. In occasione del compleanno della mamma, nel 2024, ha scritto: “Tanti auguri mamma, da sempre la nostra roccia. Non può essere una coincidenza che fra miliardi di persone l’unica mamma giusta per me sei tu”. Parole che confermano tutto il bene che Filippo prova nei confronti della sua famiglia, della mamma Silvia e non solo. Splendido anche il rapporto con Gabriele, il padre.

Giorgia Palmas, moglie di Filippo Magnini e figlia/ "Al tuo fianco sono sempre più fortunato"

Basti pensare che nel 2014 il papà di Filippo Magnini si è tatuato una corona, la stessa del figlio. In quell’occasione, il nuotatore scrisse: “Finalmente scommessa pagata, dopo 8 anni dal secondo oro mondiale mio babbo si è tatuato la mia Corona”. Un simpatico siparietto in famiglia che conferma quanto i tre siano legati, ancora oggi che Filippo ha una sua famiglia con Giorgia Palmas e la figlia Mia.