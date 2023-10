Silvia e Gaia, chi sono le figlie Enzo Tortora/ Entrambe giornaliste sulle orme del padre: drammi e battaglie

Silvia e Gaia, chi sono le figlie di Enzo Tortora?

Silvia e Gaia Tortora sono le figlie di Enzo Tortora, nate dal matrimonio con Miranda Fantacci. Il conduttore televisivo, ma anche autore tv, conduttore radiofonico, attore, giornalista e politico è stato legato alla moglie Miranda Fantacci per otto anni: dal 1962 al 1972. Dal loro amore sono nate le due figlie Silvia nata nel 1962 e morta nel 2022 e Gaia nata nel 1969. Entrambe sono diventate delle giornaliste seguendo così le orme del padre vittima di un grandissimo errore giudiziario che ha stravolto la vita di tutta la famiglia Tortora. Forse proprio quell’episodio negativo ha spinto sia Silvia che Gaia a diventare giornaliste per raccontare la verità.

L’indimenticabile conduttore del programma cult “Portobello” è stato accusato e arrestato ingiustamente per associazione camorristica e traffico di droga. Un periodo davvero difficile nella vita di Enzo Tortora che in una vecchia intervista parlando proprio delle sue due amate figlie disse: “mi hanno fatto invecchiare le figlie di trent’ anni in una notte”.

Silvia e Gaia, le figlie di Enzo Tortora

Ma conosciamo meglio Silvia e Gaia Tortora, le figlie di Enzo Tortora. La primogenita Silvia Tortora è nata nel 1962 e assomigliava tantissimo al padre. Proprio come il papà è diventata una giornalista, ma si è spenta molto presto nel 2022 all’età di 59 anni. Una carriera importante nel mondo dell’informazione e del giornalismo che l’ha vista collaborare dapprima con Giovanni Minoli a Mixer e poi nel programma “La Storia siamo noi” dove si occupata delle interviste. Non solo, Silvia ha anche collaborato con il settimanale Epoca e ha pubblicato diversi libri. Per quanto concerne la vita privata, Silvia Tortora è stata legata all’attore francese Philippe Leroy, che ha sposato e da cui ha avuto due figli: Philippe e Michelle.

Passiamo a Gaia Tortora, la seconda figlia di Enzo nata nel 1969. Anche lei come il padre e la sorella Silvia è diventata una giornalista, occupandosi anche di scrittura. Diversi, infatti, i libri pubblicati tra cui ricordiamo “Testa alta, e avanti. In cerca di giustizia, storia della mia famiglia”. Gaia è vicedirettrice del Tg di La7 e responsabile di numerosi speciali tra cui anche alcune Maratone seguite insieme a Enrico Mentana. Non solo, è anche conduttrice del programma Omnibus.











