Silvia e Giulia Provvedi, Le Donatella/ Confermate al muro di All Togheter Now 2

Le Donatella sono tra gli ospiti più attesi della nuova stagione di All Togheter Now, che ritorna in onda su Canale 5 da stasera, 4 dicembre 2019. Queste due splendide ragazze sono gemelle e il loro nome di battesimo è Silvia e Giulia Provvedi. Sono nate in quel di Modena nel 1993 e da sempre un due nella vita: musicale, televisivo e non solo! In comune hanno moltissimo, compreso il fatto di aver fatto l’amore per la prima volta la stessa sera, ma a conoscerle bene hanno una personalità completamente diversa l’una dall’altra. Sono anche famose al pubblico italiano per aver partecipato a X Factor e a L’isola dei famosi. Oltre a questo sono state molto spesso ospiti in diversi programmi televisivi soprattutto su Mediaset e riscuotono un grande successo sia nel ruolo di influencer che in quello di Dj.

Le Donatella, All Togheter Now: il servizio su Playboy e…

Di recente Le Donatella, che oggi potremmo rivedere a All Togheter Now, hanno rilasciato un’intervista doppia alle Iene, e sono state protagoniste di un servizio per PlayBoy, proprio in occasione dell’appuntamento con il programma di Italia 1. Le due splendide ragazze hanno dichiarato di aver ricevuto proposte sessuali a tre e foto spinte da utenti che hanno immediatamente provveduto a bloccare. A ottobre hanno fatto uscire il loro nuovo singolo One Love che riporta alle sonorità degli anni Novanta: un singolo che ha come priorità quello di divertirsi, innamorarsi e scatenarsi. Su Instagram le due si divertono a stuzzicare i followers con immagini davvero sexy anche se mantengono sempre un atteggiamento molto elegante.

