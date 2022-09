Silvia e Giulia Provvedi, Le Donatella:”Nostro padre morto mentre ci videochiamava”/ La confessione choc

Le Donatella dopo la morte del padre: il messaggio su Instagram

Silvia e Giulia Provvedi sono tornate a parlare sui social, dopo l’improvvisa morte del padre e il dolore vissuto in questi ultimi giorni. Il duo canoro de Le Donatella ha infatti pubblicato una serie di stories sul profilo Instagram che le due sorelle condividono, rivolgendo un ultimo doloroso saluto all’amata figura paterna: “Noi, Giulia e Silvia, vogliamo ringraziare, anche a nome di nostra madre e nostro fratello, tutte le persone che ci sono state vicine in un momento per noi così doloroso. Oggi abbiamo salutato per l’ultima volta il nostro amatissimo padre“.

Le due cantanti hanno condiviso con i propri followers un momento così intimo e delicato, spiegando come il padre, figura per loro importantissima, fosse ammalato ormai da tempo: “Non ci sono parole per descrivere la sofferenza per questa perdita così improvvisa. Nostro padre era ammalato di cancro ma stava rispondendo bene alle cure e non è morto di quello“.

Le Donatella, la dolorosa confessione: “Papà morto di un infarto mentre…“

La malattia non è però stata la causa della morte del papà de Le Donatella. Giulia e Silvia Provvedi raccontano infatti un drammatico dettaglio: “È morto di un infarto mentre era in videochiamata con noi e nostra mamma“. Una confessione dolorosa, cui hanno fatto seguito i ringraziamenti ai medici che si sono presi cura di lui: “Un particolare ringraziamento vogliamo farlo a tutti i medici dell’istituto oncologico IEO che l’hanno curato con professionalità, dedizione, carica umana, sensibilità ed empatia“.

In questo complicato periodo le due sorelle si stanno facendo forza a vicenda, e lo dimostra anche l’ultimo scatto condiviso nelle ultime ore su Instagram: un tenero abbraccio tra di loro, in bianco e nero, che ha ricevuto numerosi like e messaggi di affetto e sostegno.

