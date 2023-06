Silvia e Ilaria, chi sono le sorelle di Maria Teresa Venturini Fendi/ La loro attività per il marchio Fendi

Silvia e Ilaria, chi sono le sorelle di Maria Teresa Venturini Fendi

Silvia e Ilaria Venturini Fendi sono le sorelle di Maria Teresa Venturini Fendi, oggi ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai1. Le tre sorelle sono figlie di Anna Fendi, la nota stilista ed imprenditrice italiana che, assieme alle sue sorelle, ha portato avanti la storia del marchio di moda. Silvia, Ilaria e Maria Teresa sono nate dall’amore tra mamma Anna e Giulio Venturini. Se Maria Teresa è la presidente della Fondazione Carla Fendi, creata per sostenere ogni forma di arte e di cultura del nostro Paese, anche le due sorelle sono attive nel campo.

Silvia, infatti, affiancò la madre nel 1993 nell’attività del marchio Fendi, mentre Ilaria assunse il ruolo di shoe designer e di direttore creativo accessori della linea giovane Fendissime. A seguire, Anna lasciò la responsabilità del reparto creativo alla figlia Silvia, che ha lavorato a lungo al fianco di Karl Lagerfeld in Fendi e che ora è direttrice artistica degli accessori e della linea uomo.

Fendi, la collaborazione e la grande passione per il lavoro in famiglia

L’obiettivo di Silvia, Ilaria e Maria Teresa Venturini Fendi è stato dunque quello di portare avanti la tradizione di famiglia, collaborando per portare alto il valore del marchio Fendi. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, Maria Teresa aveva così parlato della collaborazione tra mamma Anna e le sue sorelle: “Erano incontri straordinari. Immaginate tante personalità forti e diverse intorno a un tavolo. Lì, a discutere in estenuanti riunioni da dove si usciva con delle decisioni. E decisioni unanimi. Ma si discuteva fino all’ultimo. Questa, a mio avviso, è stata la forza della famiglia Fendi“.

La passione di famiglia è stata ereditata da nonna Adele, fondatrice assieme a Edoardo Fendi della nota casa di moda: “Era un’attitudine inculcata da nonna Adele. Diceva alle figlie che era importante confrontarsi continuamente, senza però litigare perché litigare è segno di debolezza“.











