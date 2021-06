Silvia e Melory, sorelle Ilary Blasi/ “Siamo una famiglia molto tradizionale”

Chi sono Silvia e Melory sorelle di Ilary Blasi?

Silvia e Melory sono le sorelle di Ilary Blasi, la bellissima conduttrice televisiva reduce dalla quindicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Tra le tre sorelle c’è un rapporto davvero speciale come ha raccontato proprio la moglie di Francesco Totti dalle pagine de Il Fatto Quotidiano: “siamo una famiglia molto tradizionale, il loro amore mi ha protetto e mi ha fatto crescere. Madre casalinga, papà impiegato. Infanzia felice, estate in campeggio, tre sorelle, un bel rapporto con mia cugina. Per me la famiglia è un valore, come il sacrificio, l’onestà. Sono le cose che cerco di trasmettere ai miei figli”.

La sorella maggiore è Silvia che pochi anni fa si è sposata con Ivan: un amore da cui sono nate due bellissime figlie Stella e Nicole. Il matrimonio della sorella maggiore Silvia è arrivato però dopo quello della conduttrice che, in quel giorno così speciale, scrisse una bellissima dedica sui social: “mancavi solo tu per raggiungere l’en plein e lo hai fatto nel giorno che più ti rappresenta. Tu che sei la più grande di noi e lo dimostri in tutto quello che fai. A te Silvia io auguro di sorridere sempre”.

Ilary Blasi e il rapporto con le sorelle Silvia e Melory

Silvia Blasi è sicuramente la più riservata e discreta delle sorelle Blasi visto che non ha nemmeno un profilo sui social. Una riservatezza in parte condivisa anche da Ilary Blasi che, solo negli ultimi tempi, ha deciso di approdare sui social con i suoi profili ufficiali. Completamente diversa Melory Blasi, la più piccola di casa Blasi, che ha circa 30 anni e assomiglia tantissimo alla sorella conduttrice. Bella da togliere il fiato, Melory potrebbe lavorare come modella, invece lavora come ortottista e assistente oftalmologica in uno studio dentistico. Anche Melory è felicemente sposata e dopo quattro anni di matrimonio è rimasta incinta del primo figlio. Un rapporto davvero speciale quello che lega Silva, Melory e Ilary: amiche, sorelle e complici!

