Silvia e Sabino si sono lasciati: confronto a Uomini e Donne/ “La nostra storia durata 48 ore. Un bluff…”

Storia finita quella tra Silvia e Sabino, dama e cavaliere del trono over che, nella scorsa stagione di Uomini e Donne, avevano lasciato insieme il programma per poter vivere la storia senza telecamere. Dopo un video riassuntivo, Maria De Filippi chiama in studio Silvia. “Sola?”, chiede Tina Cipollari. “Vi siete lasciati? Mi dispiace”, aggiunge la bionda opinionista mentre Silvia, prima di cominciare a spiegare i motivi della rottura, aspetta l’ingresso in studio di Sabino. “Non è durata molto”, spiega la conduttrice. “Mi aspettavo il tappeto rosso per l’attore da Oscar. Grande bluff. La nostra storia è durata 48 ore“, spiega la dama.

“Ci sono stata molto male. Mi sono sentita presa in giro da frasi romantiche e quello che tutto hanno visto. 48 ore dopo sparito nel nulla e, poi, c’è un messaggio chiaro in cui lui mi diceva di non saper stare senza un rapporto fisico e quindi che dire, nulla. E’ finita così”, aggiunge l’ex dama.

La replica di Sabino a Uomini e Donne

Maria De Filippi, dopo aver ascoltato le parole di Silvia, pone l’accento sulla distanza. “Torino-Bari è una distanza notevole, ma alla nostra età, se c’è la voglia, ci si prova”, puntualizza l’ex dama. “Se io avessi voluto bluffare avrei giocato una partita diversa. Da quando sono entrato qua e ho avuto il suo numero di telefono, ho interagito solo con lei”, replica Sabino. “Mi chiedevano i numeri di telefono e continuavo ad essere concentrato su di lei perché mi ero fatto un’idea di lei che è quella che ho oggi. Grande stima, una grande donna”, aggiunge ancora Sabino.

“Mi è sembrata strana l’intervista rilasciata da lei dopo un mese e mezzo e lei ha spiegato di averla rilasciata perché i suoi followers chiedevano spiegazioni e penso che sia più quella la sua priorità. E’ una donna che stimo, ma siamo incompatibili“, dice ancora. “I miei followers di cui non me ne frega nulla mi chiedevano di te e quindi ci tenevo a sottolineare che non stavamo più insieme perché se tu hai stima di me, io non ce l’ho per te”, conclude Silvia.











