Silvia e Serena Mauri, nuove consulenti Striscia la Notizia: chi sono/ Scienziate…

Silvia e Serena Mauri sono le nuove consulenti scientifiche di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci è tornato in onda con una nuova stagione ricca di novità tra le quali spiccano proprio le sorelle Mauri. Giovanissime, molto unite tra loro e con una grande passione per la scienza, ma anche per gli animali. Silvia e Serena Mauri, nella puntata di Striscia la Notizia del 1° ottobre debuttano ufficialmente nel tg satirico più famoso della televisione italiana in vesti di consulenti scientifiche. A 12 e 13 anni, Silvia e Serena Mauri sono pronte a dare consigli al pubblico di canale 5 su argomenti vadi. Nonostante la loro giovane età, hanno conquistato la fiducia di Antonio Ricci e sperano di fare lo stesso anche con i fedeli telespettatori di Striscia.

SILVIA E SERENA MAURI TITOLARI DELLA RUBRICA AMBIENTE CIOVANI DI STRISCIA LA NOTIZIA

Silvia e Serena Mauri, sorelle legate dalla grande passione per la scienza sono pronte a condividere l’avventura come consulenti di Striscia la Notizia. Le sorelline Mauri sono titolati della rubrica “Ambiente Ciovani”. Nella puntata del 1° ottobre del tg satirico, Silvia e Serena Mauri rivolgeranno a se stesse e al pubblico la domanda: «È giusto aiutare gli animali selvatici?». La sorelle Mauri racconteranno così la storia di una famiglia che ha accudito un gheppio e i suoi pulcini prendendosi cura di loro fino al momento in cui hanno spiccato il volo. Una rubrica nuova per Striscia la Notizia che ha deciso di affidarsi a giovani preparati e con tante voglia di fare.



