Silvia, Edoardo e Giorgio: moglie e figli Michele Pasinato/ Le ultime parole…

La morte di Michele Pasinato ha sconvolto il mondo dello sport. Il campione di pallavolo ha lasciato la moglie Silvia e i figli Edoardo e Giorgio. Dopo aver combattuto contro la malattia, Michele Pasinato, prima di lasciarsi andare, ha detto le ultime parole proprio alla moglie e ai figli. “Sono stanco”, avrebbe detto il recordman della pallavolo alla sua famiglia. Parole semplici quelle dello sportivo che ha regalato grandissime gioie al mondo dello sport italiano. Un campione, ma anche un uomo ricco di valori il cui ricordo resterà nel cuore della moglie Silvia e dei figli Edoardo e Giorgio che, tutti insieme, stanno affrontando il dolore stringendoci in un abbraccio. La famiglia di Michele Pasinato sta così affrontando in silenzio la prematura scomparsa di Pasinato il cui ricordo corre sul web.

Come è morto Michele Pasinato

Una grave malattia ha spento la vita di Michele Pasinato. Il campione di pallavolo ha combattuto per cinque mesi contro una grave malattia, ma non è riuscito a vincere la sua battaglia più importante. Stanco, Pasinato ha detto addio alla moglie Silvia e ai figli Edoardo e Giorgio che restano in silenzio nel proprio dolore. Il mondo dello sport lo sta ricordando sul web rendendo omaggio non solo al campione, ma anche all’uomo che, con i suoi valori, ha lasciato un vuoto profondo in tutte le persone che l’hanno conosciuto. Mauro Berruto, ex Ct della nazionale: “Addio Michele. In silenzio come sempre, da campione come sempre”, ha scritto su Twitter dove tantissimi utenti stanno esprimendo la propria vicinanza alla famiglia.

