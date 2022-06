Silvia, figlia di Sonia Bruganelli/ Malattia al cuore: “Infarto e danni neurologici”

Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis hanno tre figli fra cui la primogenita Silvia: si tratta di una ragazza di 19 anni che ha avuto dei gravi problemi fin dalla nascita. La ragazza venne infatti al mondo con una cardiopatia, di conseguenza, subito dopo vedere la luce, è stata portata in sala operatoria per un delicato intervento al cuore. “Quel giorno è cambiata completamente la mia vita – aveva raccontato proprio Sonia Bruganelli, in occasione di un’intervista a Verissimo durante lo scorso aprile – l’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi”.

Sonia Bruganelli, padre morto di aneurisma: "Ho capito subito"/ "Era il mio nido..."

“Non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile – aveva aggiunto – sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme”. A complicare la situazione, il fatto che dopo l’operazione i problemi di Silvia non si erano esauriti del tutto: la piccola aveva infatti avuto un infarto, e una serie dei disturbi che si sono protratti fino ad oggi, limitati all’area neurologica.

Sonia Bruganelli, frecciatina ad Ilary Blasi/ "Mi ha svuotato il salottino di..."

SILVIA, FIGLIA DI SONIA BRUGANELLI: “DOPO L’OPERAZIONE HA AVUTO UN’IPOSSIA CEREBRALE”

“Dopo l’operazione – aveva raccontato sempre a Silvia Toffanin l’ex opinionista del Gf Vip – ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori. Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi”.

Silvia, la figlia di Sonia Bruganelli, non riesce infatti a parlare bene ed inoltre ha anche un disturbo motorio che ovviamente la penalizzano anche nelle attività quotidiane e più semplici, così come riferito da Metropolitanmagazine.it. Nel corso della sua vita la primogenita di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si è sottoposto a diverse cure e terapie che hanno migliorato di molto la situazione, ed oggi Silvia è senza dubbio più serena e solare, anche se ovviamente non è stato facile superare un momento così doloroso.

Gf vip 7, nuovi opinionisti chi sono?/ 'Bocciate' Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: le possibili alternative

© RIPRODUZIONE RISERVATA