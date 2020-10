Silvia, figlia Paolo Bonolis/ Che malattia ha? Problemi al cuore e intervento

Una malattia congenita al cuore che le ha causato una serie di problemi nello sviluppo psico-motorio, questo è quello che sappiamo della figlia di Paolo Bonolis, Silvia, la bambina che ha dovuto combattere sin dal suo primo vagito con quello che sembrava un mostro terribile che avrebbe potuto rovinarle la vita. Silvia è stata ricoverata in terapia intensiva per via dell’insorgenza di alcune complicazioni, tra le quali l’ipossia e l’arresto cardiaco, che hanno portato a danni alla deambulazione e al linguaggio. E’ stata proprio la malattia a cuore a costringerla a sottoporsi a una delicata operazione subito dopo la sua nascita e che l’ha costretta a lungo su una carrozzina fino a che il lavoro duro, la voglia di farcela e tanta fisioterapia le hanno permesso di acquisire una certa autonomia.

SILVIA BONOLIS, FIGLIA DI PAOLO, CHE MALATTIA HA?

I suoi genitori sono fieri di lei, per la battaglia che ha affrontato e perché oggi, alla soglia dei 18 anni, Silvia, l’amata figlia di Paolo Bonolis è luce pura, come lui stesso l’ha definita. Lo stesso papà Paolo Bonolis ha raccontato del suo dramma nel suo libro ma mai scendere in dettagli precisi rivelando: “Oggi ha 17 anni ed è luce allo stato puro. Lei è la soluzione a tutti i problemi…Ha fatto un percorso molto particolare. Visto che lo ha fatto ed è felice e sorride, quelli che sono i nostri problemi sono ostacoli bassissimi”. Proprio quello che ha passato l’ha resa molto sensibile e capace di entrare subito in sintonia con gli altri, l’ha resa molto empatica.



