SILVIA, FIGLIA PAOLO BONOLIS/ “Malattia al cuore? Non è una gioia ciò che è successo”

Silvia Bonolis la sua malattia al cuore

Non è un segreto che Silvia, la figlia che Paolo Bonolis ha avuto da Sonia Bruganelli, sia affetta da una malattia congenita al cuore. Tale malattia l’ha costretta a sottoporsi a una delicata operazione subito dopo la sua nascita, che ha avuto delle conseguenze sul suo sviluppo psico-motorio. La ragazza, oggi 17enne, si è spostata a lungo soltanto con la carrozzina. L’autonomia acquisita è il frutto di anni di fisioterapia. A poche ore di vita, Silvia è stata ricoverata in terapia intensiva per via dell’insorgenza di alcune complicazioni, tra le quali l’ipossia e l’arresto cardiaco. La piccola ha subito danni alla deambulazione e al linguaggio, con grande dolore da parte dei genitori Paolo e Sonia. Un dolore che Bonolis racconta nella sua autobiografia Perché parlavo da solo. Secondo la definizione di Paolo, Silvia “è luce allo stato puro”.

Il legame di Silvia con papà Paolo Bonolis

Riguardo alla difficoltà di crescere una ragazzina diversamente abile, Sonia Bruganelli spiega: “Silvia è una ragazza che è contenta della felicità degli altri, perché ha una grande sensibilità, provata da quello che ha vissuto”. In un’intervista a Verissimo, ammette che avrebbe preferito una partenza normale: “Però”, continua, “non sono una di quelle mamme che dice che è una gioia ciò che è successo. Io avrei voluto darle una partenza come tutti gli altri. Avrei preferito un percorso dritto. Silvia è diventata una ricchezza, ma c’è stata grande fatica anche da parte dei suoi fratelli, soprattutto per Davide che fin da piccolo ha dovuto fare i conti con una realtà diversa”. Sul suo profilo Instagram, mamma Sonia pubblica spesso foto di Silvia insieme a suo padre. L’ultima è comparsa pochi giorni fa, in occasione dell’uscita del nuovo libro di Paolo. “Il loro legame. Qualcosa di assoluto”, ha scritto la Bruganelli sotto al loro scatto.

Il sostegno dei follower

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno dovuto affrontare un percorso in salita. Ora che le cose vanno meglio, però, ogni giorno è un nuovo traguardo. I due sono orgogliosi di Silvia e di quello che riesce a fare, già solo superando le piccole grandi sfide quotidiane. Il ricavato del libro sarà devoluto in beneficenza. Tanti i commenti e i messaggi a sostegno della coppia, che in questi anni non ha mai reso pubblico il loro dolore. “Ciao Sonia… Penso che i bambini speciali ci trasmettono qualcosa di profondo …. Basta anche solo uno sguardo un sorriso ….. sono una ricchezza sono la gioia….”, scrive qualcuno sotto al post. Le persone che più di tutte si sente toccate sono quelle costrette ad affrontare esperienze simili: “Ho letto il libro e mi sonno commossa quando il sign. Paolo racconta lo splendido legame che ha con Silvia”.



