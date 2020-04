Silvia Fortini, moglie Roberto Mancini/ Matrimonio con l’approvazione dei figli

Silvia Fortini è la moglie di Roberto Mancini, il ct della Nazionale Italiana. Dopo l’indiscrezione lanciata alcuni anni fa dal sito Dagospia, la coppia è stata pizzicata dai paparazzi insieme durante un romanticissimo viaggio alle Antille. Un amore che ha spinto l’ex allenatore dell’Inter a pronunciare per la seconda volta il “fatidico si” circa due anni fa nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo a Roma. L’incontro tra i due è avvenuto per motivi di lavoro, visto che Silvia è un’avvocatessa entrata in contatto con l’ex calciatore come assistente legale. Tra i due è scattata una fortissima complicità che li ha portati a conoscersi e frequentarsi e due anni dopo alla decisione di sposarsi. Ma chi è Silvia Fortini? La moglie di Roberto Mancini è un’avvocatessa di 41 anni e in tanti, sin dalle prime foto pubblicate sui settimanali di gossip, hanno notato una certa somiglianza con Ilaria D’Amica. A parte la leggera somiglianza, possiamo dirvi che Silvia è una donna molto discreta e riservata. Su di lei, infatti, si conosce davvero poco della sua vita privata prima dell’incontro e successivo matrimonio con il ct della Nazionale.

Chi è Silvia Fortini, moglie di Roberto Mancini

Silvia Fortini, la moglie di Roberto Mancini, dovrebbe avere 41 anni e lavora come avvocato. La donna, infatti, si occupa della gestione dello studio legale Fortini tra i più famosi e riconosciuti a Roma. Nel 2009 ha iniziato ad occuparsi, come assistenza legale con lo Studio Fortini di Roma, di Roberto Mancini. Dopo essersi conosciuti per motivi prettamente professionali, Roberto e Silvia hanno cominciato a frequentarsi e diverse volte sono stati paparazzati dai fotografi felici e sorridenti, insieme, per le strade di Roma. Poi i due hanno deciso di sposarsi per la gioia dei tantissimi fan dell’allenatore. Prima del matrimonio con Silvia, Roberto è stato legato per diversi anni a Federica Morelli, la prima moglie con cui ha avuto tre figli: Filippo, Andrea e Camilla. Stando a quanto trapelato alla stampa, i tre figli di Roberto Mancini avrebbero un bellissimo rapporto con la nuova compagna del papà. Non è dato sapere, invece, come ha reagito la prima moglie Federica Morelli legata per 25 anni all’ex calciatore. Un matrimonio, quello tra Roberto e Federica Morelli, conclusosi in tribunale con tanto di mantenimento alla donna di 40mila euro al mese.



